صنعت مازندران در جایگاه مناسبی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی در همایش گرامیداشت روز استاندارد گفت: صنعت مازندران در جایگاهی که باید باشد قرار ندارد و در دهه های گذشته هم این موقعیت اندک بود.

وی افزود: مردم استقابل بیشتری برای استفاده از کالاهای دارای نشان استاندارد نشان می دهند.

طاهایی با اشاره به اینکه امروز مهمترین عرصه جهاد در جامعه، مبارزه با استکبار و مجاهدت در عرصه کارآفرینی است تصریح کرد: کارآفرینان در خط مقدم مجاهدت با استکبار جهانی قرار دارند.



رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مازندران در این همایش گفت: استاندارد در جهان از عناصر اصلی توسعه مبتنی بر تفکر و دانایی محوری است.

مجید اعتماد با اشاره به لزوم تعیین ماهیت کالا و برقراری عدالت میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اظهار داشت: استاندارد زیرساختهای فکری و فناوری را برای تولید و خدمات در خریدار ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه امروز حوزه استاندارد در زمینه های مختلف بسیار مشهود است، خاطرنشان کرد: شعار جهانی استاندارد بیانگر این است که افراد از حق حیات و سایر امتیازهای اجتماعی به طور یکسان برخوردار هستند.

اعتماد با اشاره به اینکه هویت همه انسانها یکسان است، یادآور شد: استانداردها می توانند با دستیابی بر طبیعت خود تخریب یا وصول این امر را میسر کنند.

استانداردها جهان را برای همگان دست یافتنی می سازند



رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران نیز در این مراسم گفت: استاندارد از یک سو نقطه اتکا و اعتماد و از دیگر سو احساس امنیت به وجود می آورد.

مرتضی هاشم پور افزود: این دو مقوله در کنار هم می توانند در توسعه اقتصادی کشور نقش آفرین باشند.

وی با اشاره به اینکه در روزگار فعلی به صنعتگران سخت می گذرد، اظهار داشت : در بحث تحول اقتصادی ، یکی از مقوله هایی که باید مورد توجه قرار گیرد استاندارد است.

هاشم پور با بیان اینکه استاندارد، در به ظهور رساندن قانون هدفمندی موثر است، تصریح کرد: در پی استانداردسازی الگوی مصرف، تحول اقتصادی هم رخ خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه مازندران، استانی در حال صنعتی شدن است، یادآور شد: مصوبه دولت در خصوص صنعتی شدن مازندران به درستی اجرا نشده و از مسئولان انتظار داریم در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشند.

رئیس سازمان صنایع و معادن با بیان اینکه مصوبه دولت در جهت روان سازی فضا برای صنعتی شدن بود است، خاطرنشان کرد: این مصوبه برای اجرای سرمایه گذاری جدید و مکانیزمهای جبرانی جهت سرمایه گذاری های قبلی بوده است.

وی افزود: آنچه که باید در این راستا انجام می شد، اتفاق نیفتاده و اگر اهتمام بیشتری در این زمینه صورت گیرد توسعه استان موثر خواهد بود.