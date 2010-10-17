نشست کشوری پیشگیری و کنترل بیماری دیابت در تبریز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این نشست که در آن 30 نفر از روسای گروه بیماری های غیرواگیر و کارشناسان دیابت دانشگاه های علوم پزشکی شش کلانشهر کشور حضور دارند،‌ به منظور ارائه گزارش پیشرفت برنامه کشوری دیابت برگزار می شود.

در این نشست کشوری علاوه بر سخنرانی مدیران کل وزارتی و مسئولان ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گروه های کار تخصصی تشکیل و پیرامون آخرین وضعیت پیشرفت طرح یادشده تبادل نظر خواهد شد.

روسای گروه بیماری های غیرواگیر وکارشناسان دیابت دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران، شهید بهشتی، تبریز، اصفهان، ‌شیراز، کرج و مشهد در این نشست سه روزه حضور دارند.

برنامه پیشگیری و کنترل دیابت به طرحی اطلاق می شود که در اجرای آن تمام افراد بالای 30 سال به طور رایگان از خدمات مربوط به بیماری یابی دیابت و گروه بیماری های غیرواگیر بهره مند می شوند.

این برنامه در شش کلانشهرتهران، تبریز، اصفهان، ‌شیراز،‌ کرج و مشهد که جمعیتی بالای یک میلیون نفر دارند اجرا می شود.

طبق اعلام مسئولان، تا کنون 250 هزار نفر به مراکز بیماری یابی دیابت در کشور مراجعه کرده اند که از این بین هشت درصد مبتلا به دیابت شناسایی شده اند.

پیش بینی شده است 9 میلیون نفر تحت پوشش این برنامه کشوری قرار بگیرند.

پیشتر طرحی مشابه این برنامه در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت کشور اجرا شده بود.