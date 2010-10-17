قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای برنامه های اداری است

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، فرهاد سجادی یکشنبه در دومین جلسه کارگروه استانداریهای منطقه دو کشور در شیراز افزود: تاکنون اقدامات مناسب و مطلوبی در جهت تحول اداری، گسترش و توسعه دولت الکترونیک، ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری در استان فارس انجام شده است.

وی اظهار داشت: خدمات رسانی و پاسخگویی بهینه ادارات به مردم، رضایتمندی مردم نسبت به دولت را فراهم کرده که دستیابی به این مهم، تا حدودی تحقق اهداف را در بر داشته است.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری فارس اضافه کرد: جلسه گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی منطقه دو کشور در استان فارس فرصتی مناسب برای ارایه و ارزیابی عملکرد دستگاه های گوناگون را فراهم می کند.

کارگروه استانداریهای منطقه دو کشور با حضور معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداریهای اصفهان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، چهارمحال و بختیاری و مرکزی در محل استانداری فارس برگزار شد.