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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۲۰:۰۸

همایش کاهش اثرات بلایای طبیعی استان تهران برگزار شد

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: همایش کاهش اثرات بلایای طبیعی استان تهران توسط اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران در فرهنگسرای رازی شهرستان ورامین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، در این همایش استانی که عصر یکشنبه به همت آموزش و پرورش شهرستان ورامین با حضور مدیران، مراقبان سلامت و پیشگیری و مشاوران مدارس برگزار شد.

در این همایش دکتر محمدرضا مهدوی فر عضو هیئت علمی و رئیس آموزشهای همگانی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله کشور، رضا امانی معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، الهه حسن پور کارشناس مسئول سلامت و بهداشت آموزش و پرورش شهرستانهای استان، مدیران هلال احمر پیشوا و ورامین و جمعی از مسئولان شهرستان ورامین نیز حضور داشتند.

این همایش یک روزه به بررسی نقش آموزش و پیشگیری از بلایای طبیعی پرداخته و ضرورتهای آموزشی و تربیتی در این زمینه را مورد تأکید قرار داد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ورامین و معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران سخنرانان این همایش بودند.

محمدرضا مهدوی فر نیز در یک کارگاه آموزشی، به بررسی نقش مهم آموزش در کاهش اثرات بلایای طبیعی پرداخت و راهکارهای لازم برای این موضوع را ارائه داد.

دانش آموزان در بلایای طبیعی بیشتر در معرض خطرند

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ورامین در این همایش اظهار داشت: دانش آموزان که رده های سنی کودک و نوجوان هستند، بیشتر از دیگران در معرض خطرند.

مجتبی عرب عامری افزود: همین امر باعث شده تا آموزشهای لازم و همگانی برای دانش آموزان در اولویت قرار گیرد و در این میان، جایگاه مدیران، معلمان و عناصر مدیریتی مدرسه در مدیریت کاهش اثرات بلایای طبیعی تأثیرگذار است.

وی تأکید کرد: از آنجا که کشور ایران از لحاظ بلایای طبیعی مستعد است، اگر آموزش کافی و لازم داده شود، به طور حتم اثرات بلایای طبیعی کاهش می یابد.

این مسئول ادامه داد: هر جا که دولت و مسئولان به امر آموزش اهمیت داده اند، عواقب سوء بلایای طبیعی کمتر شده است.

وی خاطرنشان کرد: زلزله و بلایای طبیعی می تواند موجب مهاجرت، از بین رفتن زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر کشور شود و همین مسئله است که باعث می شود آموزش دانش آموزان برای کاهش بلایای طبیعی در درجه اول اهمیت قرار گیرد.

کد مطلب 1172907

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