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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۳۹

10 درصد قرارداد تیم فوتبال شهرداری تبریز کسر شد

10 درصد قرارداد تیم فوتبال شهرداری تبریز کسر شد

تبریز - خبرگزاری مهر: در پی کسب نتایج ضعیف تیم فوتبال شهرداری تبریز در رقابت های لیگ برتر، 10 درصد مبلغ قرارداد کادر فنی و بازیکنان این تیم کسر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، پس از شکست خانگی سه بر یک این تیم مقابل راه آهن در هفته یازدهم، مدیرعامل باشگاه تصمیم به جریمه این تیم گرفت و برابر این تصمیم، 10 درصد مبلغ قرارداد تمامی اعضا کادر فنی و بازیکنان تیم کسر شد.

میرمعصوم سهرابی در این خصوص گفت: با توجه به انتظاری که مردم تبریز از کادر فنی و بازیکنان مبنی بر نتیجه گیری تیم دارند اما متاسفانه برخی مشکلات و بدشانسی ها مانع این امر شده و انتظار مردم و هواداران تیم برآورده نشده و بر این اساس مدیریت باشگاه به جریمه کادر فنی و بازیکنان تصمیم گرفت.

تیم فوتبال شهرداری تبریز هم اکنون با 9 امتیاز از 11 بازی در رده هفدهم جدول رده بندی قرار دارد و ساعت 15 روز چهارشنبه این هفته و در مرحله یک شانزدهم رقابت های جام حذفی، در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز میزبان راهبر آباده فارس خواهد بود.

کد مطلب 1172909

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