بیسوادی در 6 شهرستان آذربایجان شرقی ریشه کن شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، جمال پیری ظهر یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان، افزود: با تلاش های صورت گرفته توسط آموزشیاران نهضت سواد آموزی و همچنین آموزش و پرورش افراد 10 تا 49 ساله در شهرستان های اسکو، مرند، ملکان، عجب شیر، جلفا و شبستر تحت پوشش آموزش های سواد آموزی قرار گرفته و افراد مذکور در این مناطق با سواد شده اند.

وی، برنامه ریزی جامع برای ریشه کنی کامل بیسوادی در شهرستان های مختلف استان را جزو اولویت های اصلی نهضت سوادآموزی برشمرد وگفت: براین اساس تا سال 1390 تعداد 10شهرستان دیگر استان جشن ریشه کنی بیسوادی را جشن خواهند گرفت.

پیری اضافه کرد: با توجه به کثرت جمعیت و جمع آوری آمار دقیق افراد بیسواد در شهرستان تبریز، برنامه ریشه کنی در این شهرستان، پس از اجرای برنامه سوادآموزی در شهرستان دیگر به مورد اجرا گذاشته می شود.

وی یادآور شد: طبق برنامه های مدون قرار است تا سال 1393 نرخ باسوادی در میان افراد 10 تا 49 ساله استان آذربایجان شرقی به بیش از 97 درصد برسد که رقم خوب و قابل قبولی به شمار می رود.

مدیر نهضت سواد آموزی آذربایجان شرقی گفت: از مجموع دو هزار و 614 روستای بالای سه خانوار استان 34 درصد باسوادی کامل دارند.