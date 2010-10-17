20 هزار مبتلا به دیابت در کشور شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر کوروش اعتماد بعدازظهر یکشنبه در نشست کشوری برنامه پیشگیری و کنترل دیابت در مرکز مدیریت کشوری سلامت تبریز افزود:از زمان آغاز اجرای این طرح که در شش کلانشهر دارای جمعیت بیش از یک میلیون نفر انجام می شود، 250 هزار شهروند بالای 30 سال به مراکز درمانی اعلام شده مراجعه کرده و تحت برنامه بیمار یابی قرار گرفته اند.

وی افزود: از بین این تعداد مراجعه کننده بیش از هشت درصد شان که رقمی معادل 20هزار نفر را شامل می شود مبتلا به دیابت شناسایی شده اند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت گفت: جمعیت هدف این برنامه بیماریابی 9 میلیون نفر است که مقرر شده سه میلیون نفر آن در سال نخست اجرای طرح پوشش داده شوند که تا کنون 30 درصد از برنامه پیش بینی شده محقق شده است.

دکتر اعتماد هدف از اجرای این برنامه کشوری را افزایش آگاهی مردم و نیز کاهش شیوع بیماری دیابت عنوان کرد و اظهار داشت: پایلوت قراردادن کلانشهرها برای اجرای آزمایشی این طرح جسارت بزرگی بود که به همت مسئولان دانشگاه های علوم پزشکی کلانشهرها اجرایی شد.

مشاور معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به بازدید خود از تعدادی از مراکز مجری طرح غربالگری دیابت در تبریز اظهار داشت: استفاده از سیستم های موجود نظام شبکه، تنظیم برنامه ساعات کاری در مراکز بهداشتی و درمانی،‌ استفاده از رابطین بهداشتی، تشکیل کمیته های مشابه در شهرستان ها، جذب به موقع اعتبارات تخصیصی و فعال سازی ساعات عصر مراکز بهداشتی و درمانی از نقاط قوت اجرای این طرح در کلانشهر تبریز بود.

دکتر اعتماد همچنین در تشریح چالش های اجرای این طرح در تبریز گفت:انحصارگرایی،‌ عدم پاسخگویی مناسب به مراجعان بدلیل محدود بودن ظرفیت مراکز بهداشتی، فقدان ارزش سنجی و بی توجهی به جایگاه مراکز غیردولتی و خصوصی می تواند پیامدهای نگران کننده ای داشته باشد.

نشست سه روزه کشوری برنامه پیشگیری و کنترل بیماری دیابت بعدازظهر یکشنبه در مرکز مدیریت سلامت در تبریز آغاز بکار کرد.

این نشست که در آن 30 نفر از روسای گروه بیماری های غیرواگیر و کارشناسان دیابت دانشگاه های علوم پزشکی شش کلانشهر تهران، تبریز، اصفهان، ‌شیراز، کرج و مشهد حضور دارند،‌ به منظور ارائه گزارش پیشرفت برنامه کشوری دیابت برگزار می شود.

برنامه پیشگیری و کنترل دیابت به طرحی اطلاق می شود که در اجرای آن تمام افراد بالای 30 سال به طور رایگان از خدمات مربوط به بیماری یابی دیابت و گروه بیماری های غیرواگیر بهره مند می شوند.

این برنامه در شش کلانشهرتهران، تبریز، اصفهان، ‌شیراز،‌کرج و مشهد که جمعیتی بالای یک میلیون نفر دارند اجرا می شود.

پیشتر طرحی مشابه این برنامه در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت کشور اجرا شده بود.