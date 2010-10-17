دو هزار نوعروس مازنی مهارتهای زندگی آموختند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حسن زاده عصر یکشنبه در جلسه کمیته آموزش اداره کل کمیته امداد مازندران افزود: این نهاد با هدف ارتقا سطـح معلومات مخاطبین و کمک به جامعه هــدف در جهت دستیابی به مهارتهای توانمند و قوی و سازنده در چهار محــور و سر فصل آموزشی (دینی اعتقادی ، فرهنگی اجتماعی ، بهداشت روان و بهداشت فردی ) به آموزش نوعروسان تحت حمایت می پردازد.

وی اظهار داشت: در هر دوره آموزشی کلاس آموزش پیشگیری از اعتیاد با حضور اساتید و کارشناسان مجرب ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی به مدت دو ساعت آموزشی برای نوعروسان و همسران جوان برگزار می شود.



رئیس اداره فرهنگی و آموزش مازندران اعلام کرد که در سال گذشته مبلغ 158 میلیون و 300 هزار ریال اعتبار جهت آموزش این عزیزان هــزینه شده است.



