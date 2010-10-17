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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۲۰:۰۵

دو هزار نوعروس مازنی مهارتهای زندگی آموختند

دو هزار نوعروس مازنی مهارتهای زندگی آموختند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگی و آموزش کمیته امداد مازندران گفت: در سال گذشته دو هزار نفر از نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان طی 55 دوره آموزشی، آموزش مهارتهای زندگی را فرا گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حسن زاده عصر یکشنبه در جلسه کمیته آموزش اداره کل کمیته امداد مازندران افزود: این نهاد با هدف ارتقا سطـح معلومات مخاطبین و کمک به جامعه هــدف در جهت دستیابی به مهارتهای توانمند و قوی و سازنده در چهار محــور و سر فصل آموزشی (دینی اعتقادی ، فرهنگی اجتماعی ، بهداشت روان و بهداشت فردی ) به آموزش نوعروسان تحت حمایت می پردازد.

وی اظهار داشت: در هر دوره آموزشی کلاس آموزش پیشگیری از اعتیاد با حضور اساتید و کارشناسان مجرب ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی به مدت دو ساعت آموزشی برای نوعروسان و همسران جوان برگزار می شود.
 
رئیس اداره فرهنگی و آموزش مازندران اعلام کرد که در سال گذشته مبلغ  158 میلیون و 300 هزار ریال اعتبار جهت آموزش این عزیزان هــزینه شده است.
 
 
کد مطلب 1172914

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