70 هزار نفر در تبریز آزمایش دیابت دادند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز،‌ احمد کوشا بعد از ظهر یکشنبه در نشست کشوری برنامه پیشگیری و کنترل دیابت در مرکز مدیریت سلامت تبریز افزود:از مجموع مراجعه کنندگان به مراکز تعیین شده 57 هزار و 448 نفر زن و 13هزار و 214 نفر مرد بوده اند.

وی خاطر نشان کرد: تا کنون دو هزار و 901 شهروند تبریزی مبتلا به دیابت و پنج هزار و 196مورد در شرف ابتلا به دیابت شناسایی شده اند.

دکتر کوشا اضافه کرد: 43 مرکز بهداشتی و درمانی دولتی و خصوصی در تبریز برای انجام این طرح آموزش‌های لازم را دریافت کرده‌اند که متقاضیان برای انجام آزمایش به این مراکز مراجعه می کنند.

وی افزود: طبق برنامه زمانبندی شده باید تا زمان حاضر تنها 24 مرکز غربالگر دیابت در تبریز راه اندازی می شد که شمار این مراکز هم اکنون به عدد 43 رسیده است.

رئیس مرکز بهداشت آذربایجان شرقی پیش بینی کرد، 685 هزار شهروند بالای 30 سال تبریزی در عرض یک سال از نظر ابتلا به دیابت و همچنین بیماری های غیرواگیر مانند اختلالات چربی، اختلالات کلیوی و بیماری فشار خون، غربالگری شوند.

به گفته وی،‌ احتمال ابتلای حدود 65 هزار نفر به دیابت و 65 هزار نفر به "پره دیابت" (افراد در شرف ابتلا به دیابت ) از بین جمعیت تحت پوشش این طرح وجود دارد.

رئیس مرکز بهداشت آذربایجان شرقی تاکید کرد: تمام هزینه‌های غربالگری دیابت رایگان است.

دکتر کوشا اظهار داشت: طرح غربالگری دیابت همزمان با پنج کلانشهر تهران،‌ اصفهان،‌ شیراز،‌ مشهد و کرج به صورت رایگان در تبریز هم انجام می‌شود.

نشست سه روزه کشوری برنامه پیشگیری و کنترل بیماری دیابت بعدازظهر یکشنبه در مرکز مدیریت سلامت در تبریز آغاز بکار کرد.

این نشست که در آن 30 نفر از روسای گروه بیماری های غیرواگیر و کارشناسان دیابت دانشگاه های علوم پزشکی شش کلانشهر تهران، تبریز، اصفهان، ‌شیراز، کرج و مشهد حضور دارند،‌ به منظور ارائه گزارش پیشرفت برنامه کشوری دیابت برگزار می شود.

برنامه پیشگیری و کنترل دیابت به طرحی اطلاق می شود که در اجرای آن تمام افراد بالای 30 سال به طور رایگان از خدمات مربوط به بیماری یابی دیابت و گروه بیماری های غیرواگیر بهره مند می شوند.

این برنامه در شش کلانشهرتهران، تبریز، اصفهان، ‌شیراز،‌کرج و مشهد که جمعیتی بالای یک میلیون نفر دارند اجرا می شود.

پیشتر طرحی مشابه این برنامه در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت کشور اجرا شده بود.