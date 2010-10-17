دستگیری هفت پلیس درجه دار افغانی در خاک ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ذوالفقاری عصر یکشنبه در حاشیه کمیسیون دائمی هماهنگی وظایف فرماندهان پاسگاههای مرزی ایران و عراق با اشاره به دستگیری 7 درجه دار پلیس افغانستان در مرز ایران گفت: ماموران مرزبانی کشور چند روز گذشته یک خودروی مشکوک را در 50 متری خاک ایران مشاهده کردند که پس از تیراندازی به طرف آنان موفق به متوقف کردن خودرو شدند.



وی گفت: پس از توقیف خودرو 6 درجه دار پلیس افغانستان و یک سرباز دستگیر و از آنان 6 قبضه سلاح، یک آرپی جی و مقداری مهمات کشف و ضبط شد.

فرمانده مرزبانی کشور اظهار کرد: افراد دستگیر شده عنوان کردند که از کارکنان پلیس افغانستان هستند و برای گشت زنی و شناسایی طالبان به سمت خاک ایران آمده اند و به هیچ عنوان قصد ورود به مرز ایران را نداشته اند.

وی تاکید کرد: طی بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که این افراد 50 متر وارد خاک ایران شدند بر همین اساس پرونده آنان برای بررسی به دستگاه قضایی ارسال شده است.

فرمانده مرزبانی کشور تصریح کرد: گروهک پژاک عمدتا از خاک عراق برای ورود به خاک ایران استفاده می کنند و بر همین اساس طی مذاکرات صورت گرفته با پلیس مرزبانی عراق انتظار داریم تا از این پس اجازه ندهند گروهک پژاک از خاک این کشور علیه ایران استفاده کند.

سردار ذوالفقاری گفت: با توجه به ورود مشروبات، اتباع و سلاح از مرزهای عراق به ایران توافقاتی نیز در زمینه کنترل بیشتر مرزها در عراق انجام شده است.

وی با بیان اینکه میله های مرزی در مرزهای دو کشور از بین رفته بود اظهار داشت: اختلافاتی در این زمینه رخ داده بود که با توافقات صورت گرفته مشکلات در این زمینه برطرف شد.

فرمانده مرزبانی کشور با اشاره به برگزاری اجلاس اکو گفت: اجلاس اکو در هفته جاری به میزبانی ایران با حضور 10 کشور برگزار می شود و فرماندهان مرزبانی در حوزه های قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و تروریسم گفتگو می کننند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در اجلاس اکو تعاملات کشورها برای دستگیری مجرمان بین المللی بررسی می شود.