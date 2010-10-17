"آن روزها که مردها به ورف چال رفتند" به تئاتر ماه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش به کارگردانی یاسر محمودی در هفتمین جشنواره تئاتر بومی تیرنگ در مازندران اجرا و حائز رتبه هایی در بخش ها مختلف شد.



در جشنواره تیرنگ مازندران، بخش بازیگری زن: رتبه اول ندا حبیبی از ساری برای بازی در نمایش سیاه چون سپید ، رتبه دوم بازیگری ، سارا منصوری از ساری برای بازی در نمایش آن روز که مردها به ورف چال رفتند ، رتبه سوم به طور مشترک به هانیه مشاوری از چالوس برای بازی در نمایش آْغوش خاکستر و گلایل زرین مکان از تنکابن برای بازی در آوای جنگلی را کسب کردند.



در بخش بازیگری مرد : رتبه اول مصطفی اژدر پور از ساری برای بازی در نمایش آن روز که مردها به ورف چال رفتند ، رتبه دوم علیرضا قنبری از تنکابن برای بازی در نمایش آوای جنگلی و رتبه سوم به طور مشترک و محمد باقری یحیی نژاد از ساری برای بازی در نمایش سیاه چون سپید و جهان فر کاویان پور از محمود آباد برای بازی در نمایش مراسم اعدام .

در بخش کارگردانی: رتبه دوم به یاسر محمودی از ساری برای کارگردانی نمایش آن روز که مردها به ورف چال رفتند ، رتبه سوم داریوش شافی از تنکابن برای نمایش آوای جنگلی راه یافت.

در بخش تقدیری از رجب علی فلاح از قائم شهر برای طراحی و ساخت عروسک ها و کار گروهی عروسک گردانی در نمایش خواب های طلایی، یاسر محمودی از ساری برای طراحی صحنه نمایش آن روز که مردها به ورف چال رفتند ، ندا حبیبی از ساری برای نویسندگی نمایشنامه سیاه چون سپید ، علیرضا سعیدی از ساری برای نویسندگی نمایشنامه آن روز که مردها به ورف چال رفتند و صاحب آهنگر از ساری برای طراحی پوستر و برشور نمایش سیاه چون سپید است.