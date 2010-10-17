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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۰۹

"آن روزها که مردها به ورف چال رفتند" به تئاتر ماه رفت

"آن روزها که مردها به ورف چال رفتند" به تئاتر ماه رفت

ساری - خبرگزاری مهر: نمایش "آن روز که مردها به ورف چال رفتند" به جشنواره سراسری تئاتر ماه، مهر ماه سال جاری که در تهران برگزار می شود، راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش به کارگردانی یاسر محمودی در هفتمین جشنواره تئاتر بومی تیرنگ در مازندران اجرا و حائز رتبه هایی در بخش ها مختلف شد.
 
در  جشنواره تیرنگ مازندران، بخش بازیگری زن: رتبه اول ندا حبیبی از ساری برای بازی در نمایش سیاه چون سپید ، رتبه دوم بازیگری ، سارا منصوری از ساری برای بازی در نمایش آن روز که مردها به ورف چال رفتند ، رتبه سوم به طور مشترک به  هانیه مشاوری از چالوس برای بازی در نمایش آْغوش خاکستر و گلایل زرین مکان از تنکابن برای بازی در آوای جنگلی را کسب کردند.
 
در بخش بازیگری مرد : رتبه اول  مصطفی اژدر پور از ساری برای بازی در نمایش آن روز که مردها به ورف چال رفتند ، رتبه دوم علیرضا قنبری از تنکابن برای بازی در نمایش آوای جنگلی و رتبه سوم به طور مشترک و محمد باقری یحیی نژاد از ساری برای بازی در نمایش سیاه چون سپید و جهان فر کاویان پور از محمود آباد برای بازی در نمایش مراسم اعدام .

در بخش کارگردانی: رتبه دوم به  یاسر محمودی از ساری برای کارگردانی نمایش آن روز که مردها به ورف چال رفتند ، رتبه سوم داریوش شافی از تنکابن برای نمایش آوای جنگلی راه یافت.

در بخش تقدیری از رجب علی فلاح از قائم شهر برای طراحی و ساخت عروسک ها و کار گروهی عروسک گردانی در نمایش خواب های طلایی، یاسر محمودی از ساری برای طراحی صحنه نمایش آن روز که مردها به ورف چال رفتند ، ندا حبیبی از ساری برای نویسندگی نمایشنامه سیاه چون سپید ، علیرضا سعیدی از ساری برای نویسندگی نمایشنامه آن روز که مردها به ورف چال رفتند و  صاحب آهنگر از ساری برای طراحی پوستر و برشور نمایش سیاه چون سپید است. 

کد مطلب 1172918

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