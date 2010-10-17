سازمان جهانی دریانوردی از نیروی دریایی ارتش تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عصر یکشنبه در مراسم تجلیل از ناوگروهای اعزامی به خلیج عدن جهت تامین امنیت خطوط مواصلاتی کشتیرانی و اسکورت ناوگانهای تجاری و نفتکش جمهوری اسلامی ایران در آبهای آزاد و بین المللی اقیانوس هند تا مدار 10 درجه شمالی لوح تقدیر سازمان جهانی دریانوردی (IMO) به فرمانده نیروی دریایی ارتش تقدیم شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم تقدیر و تشکر از فرماندهان ناوگروه های اعزامی به خلیج عدن که با حضور معاون سیاسی استانداری هرمزگان، نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرنگان و اعضای شورای تامین استان هرمزگان برگزار شد، با تقدیر و تشکر از فداکاری نیروهای دریایی ارتش در حفاظت از مرزهای آبی و منافع ایران در دنیا بیان داشت: اعزام 9 ناوگروه به خلیج عدن نشان دهنده توان رزمی نیروی دریایی ارتش در حضور با اقتدار در آبهای آزاد است.

دریادار دکتر حبیب الله سیاری با اشاره به منویات مقام معظم رهبری که نیروی دریایی باید یک نیروی راهبردی باشد، اظهار داشت: نیروی دریایی ارتش در جهت حضور در آبهای بین المللی با بهینه سازی و نوسازی تجهیزات رزمی خود توانایی مقابله با هر قدرتی را در دریا دارد.

دریادار سیاری خاطرنشان کرد: ناوگروه های نیروی دریایی ارتش با مشاهده پدیده دزدان دریایی در خلیج عدن که به عنوان شاهراه اقتصادی جهان محسوب می شود جهت اسکورت و برقراری امنیت ناوگان تجاری و نفتکشهای ایرانی به این منطقه اعزام شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه نیروی دریایی بدون استقرار در بنادر کشورهای منطقه، افزود: ناوگروه های اعزامی همگی از راه دور کنترل و هدایت می شدند و نشان دادند که می توانند 90 روز در آبهای دور بدون نیاز به حمایت از بنادر کشورهای منطقه دریانوردی کنند.

توانمندی زیردریایی کلاس غدیر جهت مقابله با هر نوع دشمنی

وی با اشاره به اینکه زیردریایی کلاس غدیر توانسته است در آبهای خلیج فارس و دریای عمان ناو هواپیمابر آمریکایی را شناسایی و در نزدیکی آن به روی آب بیاید، گفت: حضور زیردریایی کلاس غدیر در آبهای آزاد نشان از توان نیروی دریایی در توانمندسازی و بهینه سازی شناورهای یر سطحی را دارد.

دریادار سیاری اظهارداشت: زیردریایی کلاس غدیر نشان داده است که توانمندی ضربه زدن به هر دشمنی با هر نوع تجهیزاتی را دارد.

در ادامه این مراسم از فرماندهان ناوگروه های اعزامی به خلیج عدن جهت تامین امنیت خطوط مواصلاتی کشتیرانی و اسکورت ناوگانهای تجاری و نفتکش جمهوری اسلامی ایران در آبهای آزاد و بین المللی اقیانوس هند تا مدار 10 درجه شمالی تقدیر و تشکر شد.