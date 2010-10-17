برنج در 104 هزار هکتار از اراضی مازندران مکانیزه برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی ابطالی عصر یکشنبه در جلسه شورای کشاورزی استان در ساری افزود: تا پایان شهریور ماه امسال محصول برنج بیش از 99.7 درصد از اراضی شالیزاری استان از اراضی شالیزاری استان برداشت شد.

وی اظهار داشت: از کل سطوح 238 هزار و 181 هکتار محصول برداشت شده اراضی شالیزاری استان، 151 هزار و 921 هکتار به ارقام محلی و 86 هزار و 260 هکتار به ارقام پرمحصول اختصاص داشته است.

وی کل سطوح پرورش رتون استان را 28 هزار و 33 هکتار و کشت مجدد را شش هزار و 787 هکتار اعلام کرد.

ابطالی افزود: بیش از 13 هزار تن برنج ارقام محصول از شالیکاران استان مازندران توسط مراکز خرید و شالیکوبی های مباشر به صورت قیمت تضمینی خریداری شد.

