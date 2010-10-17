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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۰۶

برنج در 104 هزار هکتار از اراضی مازندران مکانیزه برداشت شد

برنج در 104 هزار هکتار از اراضی مازندران مکانیزه برداشت شد

ساری - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی مازندران گفت: برداشت برنج از 104 هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان بصورت مکانیزه برداشت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی ابطالی عصر یکشنبه در جلسه شورای کشاورزی استان در ساری افزود: تا پایان شهریور ماه امسال محصول برنج بیش از 99.7 درصد از اراضی شالیزاری استان از اراضی شالیزاری استان برداشت شد.

وی اظهار داشت: از کل سطوح 238 هزار و 181 هکتار محصول برداشت شده اراضی شالیزاری استان، 151 هزار و 921 هکتار به ارقام محلی و 86 هزار و 260 هکتار به ارقام پرمحصول اختصاص داشته است.

وی کل سطوح پرورش رتون استان را 28 هزار و 33 هکتار و کشت مجدد را شش هزار و 787 هکتار اعلام کرد.

ابطالی افزود: بیش از 13 هزار تن برنج ارقام محصول از شالیکاران استان مازندران توسط مراکز خرید و شالیکوبی های مباشر به صورت قیمت تضمینی خریداری شد.
 

کد مطلب 1172921

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