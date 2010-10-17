تعداد مشترکان برق در غرب مازندران هفت درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالار عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: تعداد مشترکان این شرکت در نیمه نخست سال جاری به بیش از 372 هزار مشترک رسید که نسبت به مدت مشابه قبل هفت درصد رشد داشته است.



مصطفی سالار افزود: مشترکان خانگی با 312 هزار و 740 اشتراک و مشترکان صنعتی با هزار و 907 مشترک به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد را بخود اختصاص داده اند.



وی اظهار داشت: امور نوشهر با 69 هزار و 547 مشترک بیشترین و امور رامسر با 38 هزار و 202 مشترک کمترین تعداد مشترکان را به خود اختصاص داده اند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران نیزاز اجرای طرح ضربتی برای جمع آوری لامپ های پرمصرف در منطقه خبر داد.



سالار افزود: برای اشاعه فرهنگ مصرفه بهینه براساس دستور العمل ها و سیاستهای اجرایی شرکت توانیر و اجرای هر چه بهتر طرح هماهنگ جمع اوری لامپ های پرمصرف رد سطح کشور این طرح ضربتی در منطقه اجرا می شود.



وی اظهار داشت: براساس اقدامات چند مرحله ای پس از برگزاری جلسات هماهنگی و مکاتبه با اصاناف و ادارات بازرگانی و تصویب بودجه خرید لامپ های پربازده کم مصرف و گروه بندی مجریان در امورها از هفته دوم ماه مبارک رمضان نسبت به اجرای این طرح اقدام شد.



سالار بیان داشت: فعالیت های انجام شده در راستای فرهنگ سازی در بین آحاد مردم در زمینه مدیریت مصرف یکی از مهمترین اقدامات کمیته کاهش پیک بوده است.



وی تاکید کرد: زمین سازی فرهنگی در گروه های مختلف مردم، ضین بهینه سازی مصرف برق، امکان تامین برق مطمئن را برای ما فراهم می سازد.

شهرستانهای غرب ماندران حدود 800 هزار نفر جمعیت دارند و مازندران دارای دو شرکت توزیع برق استانی در ساری و نوشهر است.