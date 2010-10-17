اورتون دربی "مرسی ساید" را برد / لیورپول روی نوار ناکامی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیورپول که این روزها درگیر مسائل فروش باشگاه بوده، در دیدار با تیم همشهری خود اورتون در ورزشگاه گودیسون پارک، تن به شکست داد تا بر مشکلاتش افزوده شود. برای اورتون در این دیدار تیم کاهیل (34) و میکل آرتتا (50) گل زدند.

این دویست و چهاردهمین دربی شهر لیورپول محسوب می شد و اورتون به سه شکست پیاپی خود در این دیدار پایان داد. هفته هشتم رقابت های لیگ برتر امشب با برگزاری دیدار تیم های بلکپول و منچسترسیتی پایان می یابد.

جدول رده بندی:

1- چلسی 19 امتیاز

2- آرسنال 14 امتیاز - تفاضل گل 8+

3- منچستریونایتد 14 امتیاز - تفاضل گل 7+

4- منچسترسیتی 14 امتیاز - تفاضل گل 6+ (یک بازی کمتر)

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11- اورتون 9 امتیاز

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18- وولورهمپتون 6 امتیاز

19- لیورپول 6 امتیاز

20- وستهام 6 امتیاز