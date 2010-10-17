12 هزار رشته دام غیرمجاز در مازندران کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حسین محمودی عصر یکشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آبزیان استان در بابلسر افزود: بیش از 34 هزارکرف صیادی، 10 فروند بدنه قایق و قایق پارویی چهار دستگاه انواع موتور قایق دریایی نیز کشف و ضبط شد.



فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان مازندران اظهار داشت: در این راستا 16 متهم دستگیر و پروند ه های این متخلفان به مراجع قانونی برای رسیدگی ارجاع داده شد.



وی با توجه به آغازفصل صید ماهیان استخوانی در مهرماه به صیادان غیر مجاز هشدار داد تا از صید غیر مجاز خودداری کنند درغیر این صورت بابرخوردجدی نیروهای این یگان مواجه خواهند شد.



فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان مازندران با بیان اینکه مبارزه باصید غیرمجازو قاچاق محصولات شیلاتی برای حفظ و حراست از منابع آبزی دریای خزر که به عنوان ثروت ملی محسوب می‌شود از وظایف یگان حفاظت منابع آبزیان استان مازندران است.

