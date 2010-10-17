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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۲۷

هیئت آلمانی از جنگلهای شمال بازدید کردند

هیئت آلمانی از جنگلهای شمال بازدید کردند

ساری - خبرگزاری مهر: به منظور اجرایی کردن مدیریت پایدار جنگلهای خزری یک هیت آلمانی به همراه محمدرضا مروی مهاجر استاد دانشگاه تهران از جنگلهای شمال بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در چالوس، این هیئت به دعوت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بعد از ظهر یکشنبه وارد منطقه غرب مازندران شدند.

علی اوسط منتظری، معاون مناطق مرطوب ونیمه مرطوب سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، مدیران کل ستادی، سید ابوطالب وهابی مدیرکل وسیروس قربان‌نژاد معاون فنی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری مازندران - نوشهربه همراه کارشناسان فنی در بازدید این هیئت از جنگلهای حوزه رامسر و گلندرود نوشهر حضور داشتند.

پروفسورمیکاییل سوخو ، رئیس بنیاد بین‌المللی سوخو و استاد دانشگاه گرایسفالد آلمان، جنگلهای خزری را قدیمی ترین جنگل‌های جهان دانست و نوع مدیریت سازمان جنگل‌ها، مراتع وآبخیزداری کشور در این جنگل‌ها را مثبت ارزیابی کرد.

وی از نوع مدیریت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در عرصه‌های تجدید شونده جنگلی به عنوان الگویی مناسب و کاربردی برای سایر کشورها نام برد.

پروفسورهانس گناپ رییس دپارتمان جزیره فیلم آژانس حفاظت از طبیعت آلمان نیزجنگل‌های خزری را به عنوان یک میراث طبیعی جهانی برشمرد وحفاظت از آن را به عنوان یک وظیفه برای تمامی دوستداران طبیعت دانست.
 

کد مطلب 1172928

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