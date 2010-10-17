انجام 10 فعالیت برای کاهش اثرات بلایای طبیعی در مدارس استان تهران

الهه حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: لزوم آموزش دانش آموزان و حتی مدیران و معلمان در سه مرحله قبل، هنگام و بعد از بلایای طبیعی باعث شده که چنین اقداماتی انجام شود.

وی عمده این فعالیتها را در جهت تقویت بهداشت روانی دانش آموزان، خانواده ها و معلمان و مدیران عنوان کرد و ادامه داد: ارائه آموزشهای امداد و نجات و کمکهای اولیه به اعضای ستادهای کمیته مرکزی مناطق، یکی از این فعالیتهاست که آموزش کاربردی محسوب می شود.

این مسئول افزود: ارائه آموزشها در جهت پناهگیری صحیح، خروج با آرامش، خود امدادی و دیگر امدادی به دانش آموزان نیز در اولویت برنامه های گروه سلامت و بهداشت بوده است.

وی خاطرنشان کرد: انجام مانور سراسری زلزله در مدارس شهرستانهای استان تهران، آماده سازی امدادگران جوان از بین دانش آموزان و استفاده از ظرفیت تمام دستگاه های مرتبط با زلزله و بلایای طبیعی در هنگام وقوع این بلایا نیز از جمله اقدامات دیگر آموزش و پرورش شهرستانهای تهران است.

حسن پور اضافه کرد: آموزش اطفا حریق برای پرسنل و حتی دانش آموزان، فعالیت در حوزه های فرهنگی و هنری جهت آموزش پیشگیری و کاهش اثرات بلایای طبیعی و مجهز کردن مدارس به جعبه های امداد و نجات نیز از دیگر اقدامات است.

وی تأکید کرد: نوسازی و مقاوم سازی مدارس نیز در همین راستا، در اولویت قرار دارد.

کارشناس مسئول گروه بهداشت و سلامت آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران افزود: رویکرد این گروه، رشد فرهنگی و علمی دانش آموزان، معلمان و مدیران مدارس و تسرّی آن به سطح خانواده هاست تا بتوان در نهایت، اثرات بلایای طبیعی را کاهش داد.