آمریکا مانع اصلی برقراری آشتی میان فلسطینی هاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، "موسی ابومرزوق" تاکید کرد: اظهارات عبد ربه مبنی برارائه نقشه کشوری به نام اسرائیل، نشانه بی تجربگی تشکیلات خودگردان است.

وی افزود: مقامات تشکیلات خودگردان مواضع دوگانه دارند به گونه ای که در برابر مردم موضعی متقاوت اتخاذ می کنند. اظهارات عبد ربه تلاشی برای یافتن سقف جدیدی برای گفتگوهای سازش است.

ابومرزوق گفت : دبیرکمیته اجرایی ساف این اظهارات را برای آزمودن افکار عمومی فلسطین مطرح کرد تا میزان پذیرش و رد آن را بیازماید.

وی ضمن بیهوده دانستن تلاش تشکیلات خودگردان و اعراب برای جلوگیری از یهودی کردن اراضی اشغالی با توسل به شورای امنیت افزود: نمی توانند به شورای امنیت متوسل شوند، زیرا وتوی آمریکا تنها نصیب آنها خواهد بود.

این مقام حماس درباره امکان جنگ جدید به وسیله رژیم صهیونیستی گفت : هیچ کس جنگ افروزی جدید اسرائیل برای مقابله با مشکلات داخلی این رژیم را بعید نمی داند.

ابومرزوق با اشاره به روند آشتی ملی فلسطینیان تصریح کرد: ما هیچ شرطی نداریم و برای رسیدن به توافق گفتگو می کنیم و درجلسه آتی برای تفاهم درباره مسائل امنیتی به گفتگو می نشینیم تا با تحکیم جبهه داخلی به مقابله علیه رژیم صهیونیستی برخیزیم.

وی درباره موضع آمریکا درقبال آشتی ملی فلسطینی ها گفت : سکوت آمریکا به مفهوم مخالفت با آشتی ملی است و این کشور تنها موضع مخالف خود را به تعویق انداخته است.