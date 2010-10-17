سفر مالکی به ایران دوره ای است

حسن دانایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، در آستانه سفر نخست وزیر عراق به تهران تصریح کرد: سفرمالکی در چارچوب دیدارهای دوره ای وی از کشورهای منطقه صورت می گیرد و وی از چهارشنبه در سوریه حضور داشته امروز در اردن حضور یافت و فردا نیز قرار است عازم تهران شود و سپس احتمالا به برخی کشورهای حوزه خلیج فارس مثل قطر و دیگر کشورها از جمله ترکیه و مصر سفر خواهد کرد.

سفیر ایران در عراق تشکیل دولت در این کشور را شأن داخلی عراق دانست و گفت: از آنجایی که بعد از اقدام همپیمانی ملی دولت قانون و ائتلاف ملی، نوری مالکی به عنوان نامزد نخست وزیری عراق مطرح شد ، طبیعتا شانس مالکی در معادلات سیاسی عراق بیشتر شده و بخصوص وقتی مذاکرات همپیمانی ملی و ائتلاف کردستان آغاز شد این شانس نیز افزایش یافته است.

وی سفر نوری مالکی به ایران و کشورهای منطقه را در راستای رایزنی و اطلاع از دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای همسایه پیرامون مسائل منطقه ای عنوان کرد.

لازم به یادآوری است نوری مالکی نخست وزیر عراق قرار است فردا دوشنبه عازم تهران شود.