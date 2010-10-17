به گزارش خبرگزاری مهر ، در این بیانیه آمده است: داشتن روابط نزدیک با کشور لبنان همواره از جایگاهی راهبردی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده است. اگرچه جمهوری اسلامی ایران همواره در سالهای اخیر در کنار دولت و مردم لبنان بوده و همچنین مقاومت مردمی این کشور در برابر تجاوزات رژیم اسرائیل را مورد حمایت قرار داده و از این رو در میان مردم و دولت لبنان دارای جایگاهی تاثیرگذار بوده است؛ اما حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، دکتر احمدینژاد در لبنان و استقبال باشکوه همه مقامات و گروههای مختلف سیاسی لبنانی علیرغم تبلیغات مسموم آمریکا و اسرائیل و نیز مخالفتهای اولیه برخی محافل لبنانی نزدیک به غرب و استقبال گرم و پرشور مردم لبنان بار دیگر بر این جایگاه صحه گذاشت و آن را برای جهانیان آشکارتر کرد.
در بیانیه ای اعلام شد :
حمایت کانون دانشگاهیان ایران از مواضع احمدی نژاد در سفر اخیر به لبنان
کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در حمایت از مواضع رئیسجمهور در سفر اخیر به لبنان بیانیهای منتشر کرد.
در ادامه بیانیه ی خوانیم : این رویداد مهم از یک سو موجب تقویت جو اتحاد و یکپارچگی سیاسی میان احزاب و گروههای سیاسی و قومی، تقویت موضع مقاومت در عرصه سیاسی اجتماعی لبنان شد و از سوی دیگر تقویت جایگاه منطقهای و بینالمللی جمهوری اسلامی ایران را به همراه داشت و نشان داد ارزشهای انقلاب اسلامی در منطقه به ویژه خط مقدم مقاومت در برابر اسرائیل همواره پویا و تاثیرگذار است.
در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است : از محورهای مهم این سفر، حضور ریاست جمهوری اسلامی ایران در نقاط صفر مرزی لبنان با رژیم اشغالگر صهیونیست در میان جمعیت پرشور مردم، بدون اعتنا به تهدیدات توخالی اسرائیل بود. بیان مواضع محکم همیشگی در حمایت از جریان مقاومت و ضدیت با رژیم صهیونیستی آن هم در کنار مرزهای این رژیم با لبنان این موضوع را نشان داد که جمهوری اسلامی ایران قادر است در هر حالتی بر سیاستهای ضداستکباری خود استوار و در کنار دوستان و همپیمانان خود باقی بماند.
در پایان بیانیه آمده است : کانون دانشگاهیان ایران اسلامی این سفر پیروزمندانه و مقتدرانه را به مقام عظمای ولایت و مردم ایران اسلامی تبریک عرض میکند و حمایت کامل خود را از مواضع قدرتمندانه ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارد.
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