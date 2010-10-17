600 هزار مازنی سود سهام عدالت دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عسگر توکلی وازکسی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران خبرگزاری ها در ساری افزود: هم اکنون دو میلیون و 100 هزار نفر در استان عضو شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت هستند.

وی خاطر نشان کرد: برای نخستین بار در کشور از 27 مهرماه هفته سهام عدالت نامگذاری شده و برنامه های ویژه ای در این هفته داریم.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت مازندران با اشاره به اینکه چهار فروشگاه زنجیره ای سهام عدالت در این هفته بهره برداری می شود تصریح کرد: این فروشگاه ها در شهرهای سوادکوه، چالوس، بابلسر و ساری برگزار خواهد شد.

توکلی وازکسی با بیان اینکه این طرح ها با صرف اعتباری معادل دو میلیارد تومان افتتاح می شود، یادآور شد: تفاهم نامه ای نیز با بانک کشاورزی برای خرید ادوات کشاورزی تا سقف یک میلیارد و 200 میلیون تومان منعقد شده است.

وی از ثبت نام هفت هزار و 200 مازندرانی در طرح ملی ارتقاء فرهنگ سهامداری خبر داد و گفت: اکثریت این شرکت کنندگان را دانشجویان فارغ التحصیل رشته های مدیریت، بازرگانی و حسابداری تشکیل می دهند.

این مسئول سهام عدالت مازندران با بیان اینکه پیش بینی می شود حدود چهار هزار نفر دیگر در طرح ملی ارتقاء فرهنگ سهام داری در استان شرکت کنند اظهار داشت: مازندران پایلوت اجرای این طرح در کشور شد.

وی در پایان افزود: 15 طرح تولیدی، خدماتی و توزیعی هفته سهام عدالت در مازندران افتتاح می شود.