88 درصد خانوارهای مازنی فرم اطلاعات خانوار را تکمیل کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شعبانزاده عصر یکشنبه در جلسه ستاد استانی هدفمند کردن یارانه ها در ساری افزود: بر اساس آخرین آمار دریافتی از کل خانوارهای تایید شده تعداد 767 هزار و 933 خانوار اطلاعات حساب خود را وایز نموده و تاییدیه گرفتند.

وی خاطر نشان کرد: از مجموع خانوارهای تایید شده تعداد 718 هزار و 43 خانوار ثبت دائم و 49 هزار و 890 خانوار ثبت موقت انجام دادند که نسبت خانوارهایی که شماره حساب خود را در سایت وزارت رفاه ثبت کرده به آمار ثبت نام اولی حدود 88.4 درصد است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران افزود: بر اساس آخرین گزارش دریافتی سایت رفاهی از ساعت 24 امشب 25 مهرماه 89 به مدت یک هفته فعال است و افرادی که تاکنون موفق به ثبت شماره حساب خود نشده می توانند به سایت مذکور مراجعه و حساب خود را ثبت و تایید بگیرند.

شعبانزاده افزود: مبلع یارانه نقدی خانوارهای مازندرانی از ساعت 24 امشب به حساب آنان واریز خواهد شد.

به گزارش مهر، در کل کشور تعداد 19 میلیون و 844 هزار خانوار فرم اطلاعات اقتصادی را تکمیل کرده و تعداد 17 میلیون و 154 هزار خانوار شماره حساب بانکی خود را ثبت نمودند که حدود 80 درصد جمعیت کشور را شامل می شود.

شمارش معکوس هدفمندی یارانه ها در کشور آغاز شده و مراحل واریزهای نقدی در 9 استان کشور از جمله مازندران در حال انجام است.