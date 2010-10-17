18 شهر استان مرکزی فاقد زمین چمن هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک خسرو قمری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اراک با اشاره به نزدیکی سفررئیس جمهور به استان مرکزی افزود: درصدد هستیم با سفر دکتر احمدی نژاد برای تحقق کامل مصوبات دور دوم و همچنین برخی کاستیها در زمینه ورزش استان از جمله احداث زمین چمن اعتبار گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه 26 پروژه سازمان تربیت بدنی در دور سوم سفر رئیس جمهور افتتاح می شود اظهار داشت: با افتتاح این تعداد پروژه سرانه ورزشی استان از 68 صدم متر به 72 صدم متر افزایش می یابد.

قمری اعتبار این تعداد پروژه ها را بالغ بر هفت میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: سالن ورزشی تلخاب، سالن رزمی گوار، ورزشی کرهرود، هیئتهای ورزشی، سالن ورزشی باغ شیخ، استخر زرندیه، زمین خاکی روستای معصومیه، زمین خاکی روستای آوه بخشی از این پروژه ها هستند.

وی از دیگر اقدامات این اداره را تعمیر سالن‌های پینگ پنگ، اسکواش، شمشیربازی و وزنه برداری عنوان کرد و گفت: در طی چند سال اخیر 110 مکان ورزشی تعمیر شده است.

این مقام مسئول با اشاره به استاندارد سازی سالنهای ورزشی اضافه کرد: با تغییر مکان بعضی از هیئتها و استاندارد سازی اماکن ورزشی شرایط را طوری فراهم کنیم که در خور شان ورزشکاران استان باشد.

مدیر کل تربیت بدنی استان مرکزی با اشاره به اعتبارات دو میلیارد و 700 میلیون تومانی وزارت نفت به اماکن ورزشی افزود: تمام این اعتبارات وزارت نفت جذب شده است.

وی از اجرای 115 برنامه مختلف ورزشی در این استان در هفته تربیت بدنی خبر داد و گفت: نخستین یادواره شهدای ورزشکار استان که 29 مهرماه جاری در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار می شود، مهمترین این برنامه ها است.