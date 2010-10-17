17 دستگاه برتر استان قم در امر اقامه نماز تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، کارشناس نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز استان قم بعد از ظهر یکشنبه در گردهمایی دبیران اقامه نماز استان که در فرمانداری قم برگزار شد با ارائه گزارشی از عملکرد دستگاههای استان در خصوص اقامه نماز اظهار داشت: ارزیابی دستگاهها در چند مرحله صورت گرفته است که در اولین گام اطلاع رسانیهای لازم و دستور العملها در خصوص اقامه نماز در ادارات به دستگاهها ارائه شد.
غلامرضا رضائیان عنوان کرد: در طول سال چها مرحله بازدید از دستگاهها صورت گرفت و در پایان سال نیز فرمهای خود ارزیابی به دستگاهها ارائه شد که اکثر دستگاهها این فرمها را تکمیل و ارسال کردند که در روند ارزیابیها کمک موثری به ستاد اقامه نماز کرد.
وی گفت: شورای ارزیابی در ستاد اقامه نماز استان با حضور نمایندگان دستگاهها در 17 جلسه، عملکرد 55 دستگاه را مورد ارزیابی قرار داد.
وی عنوان کرد: برقراری نماز جماعت، فضای نمازخانه، دوره 28 ساعته آموزش کارمندان و خانوادههای کارکنان از جمله فاکتورهای مورد ارزیابی دستگاهها بود که بعد از یک کار فشرده 17 دستگاه شامل تقدیر شدند.
رضائیان عنوان کرد: در بین دستگاهها آموزش و پرورش، اداره کل حمل و نقل و پایانههای استان هم در بخش اختصاصی و هم در بخش عمومی شامل تقدیر شدند.
کارشناس نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز استان قم در ادامه به برنامههای این ستاد در سال جاری اشاره کرد و افزود: در دستور العملهای سال گذشته برای نماز جماعت شش محور کلی انتخاب شد که یک از مهمترین آنها پخش اذان زنده در ادارت بود که حجت الاسلام و المسلمین قرائتی تأکید ویژهای نسبت به آن دارند.
وی ادامه داد: این برنامهها و دستورالعملها در سال جاری نیز اجرا خواهد شد و امسال بیش از 60 دستگاه تحت پوشش ستاد اقامه نماز استان هستند که در سه محور راهبردی اقامه نماز، زمینه سازی برای نماز، توانمند سازی کارکنان و خانوادهها فعالیت خواهند کرد.
رضائیان افزود: در بین دستگاهها به ده دستگاه برنامه اختصاصی علاوه بر برنامههای عمومی داده شد است که ارشاد، مسکن و شهرسازی، میراث فرهنگی، شرکت گاز، تربیت بدنی، بهزیستی از جمله آنها است.
در پایان نیز 17 دستگاه نمونه که در امر اقامه نماز در ادارات رتبههای برتر را کسب کردند با اهدا لوح سپاس و هدایایی با حضور فرماندار قم و رئیس ستاد اقامه نماز استان مورد تجلیل قرار گرفتند.
قم - خبرگزاری مهر: 17 دستگاه نمونه استان قم که در امر اقامه نماز در ادارات رتبه برتر را کسب کردهاند با اهدا لوح سپاس و هدایایی مورد تجلیل قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، کارشناس نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز استان قم بعد از ظهر یکشنبه در گردهمایی دبیران اقامه نماز استان که در فرمانداری قم برگزار شد با ارائه گزارشی از عملکرد دستگاههای استان در خصوص اقامه نماز اظهار داشت: ارزیابی دستگاهها در چند مرحله صورت گرفته است که در اولین گام اطلاع رسانیهای لازم و دستور العملها در خصوص اقامه نماز در ادارات به دستگاهها ارائه شد.
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