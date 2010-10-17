اختصاص 20 میلیارد تومان وام قرض الحسنه برای کشاورزان فارسی

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، وزیر جهاد کشاورزی که در سفر دو روزه به استان فارس در روزهای 22 و 23 مهر ماه از شهرستانهای این استان بازدید کرد، در جریان سفر به شهرستان مرودشت گفت: با تمهیدات انجام شده با بانک کشاورزی، به دلیل خشکسالی کشاورزانی که در پرداخت اقساط وام خود با مشکل مواجه هستند، وام آنها استمهال می شود.

صادق خلیلیان درجمع کشاورزان مرودشت(روستای ده چاشت)با ابراز نگرانی از وضعیت معیشتی کشاورزان تاکید کرد: متاسفانه تعدادی از کشاورزان امسال حتی توان خرید بذر مورد نیاز کاشت را ندارند که با هماهنگیهای انجام شده برخی از هزینه های خرید بذر آنها از طریق تعاون روستاییها تامین می شود.

وی گفت: خشکسالی در فارس که مهمترین استان در تولید محصولات کشاورزی است، معیشت کشاورزان را به خطر انداخته که باید با حضور نمایندگان مجلس جلساتی ویژه و تصمیماتی کارساز برای حل این مشکلات گرفت.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: امسال در استان فارس 20 میلیارد تومان وام قرض الحسنه 500 هزار تومانی به کشاورزانی که توان پرداخت اقساط خود را ندارند اعطا می شود و این وامها شامل کشاورزانی که بدهکار بانک کشاورزی هستند نیز خواهد شد.

وزیر کشاورزی در بوانات: صدور چهار میلیارد دلاری محصولات کشاورزی به 60 کشور

وزیر جهاد کشاورزی همچنین در شورای اداری شهرستان بوانات که در امامزاده شاهزاده قاسم این شهرستان برگزار شد نیز بیان کرد: به رغم خشکسالیهای شدید در یک سال گذشته، چهار میلیارد دلار از انواع محصولات کشاورزی به 60 کشور دنیا صادر کرده ایم.

صادق خلیلیان گفت: خشکسالیهای اخیر تاثیرات بسیار زیادی بر روی زندگی کشاورزان داشته و می پذیریم که زلزله ایی خاموش در زمینه کشاورزی در کشور رخ داده که قدرت این زلزله خاموش در استان فارس بیشتر از سایر نقاط است.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اگر قرار است اقداماتی همچون بارور کردن ابرها، توسعه زیرساختها و تمهیدات اساسی دیگر را در کشور انجام دهیم، باید فارس در اولویت قرار گیرد تا خانواده کشاورزان این استان از خطر نابودی نجات یابند.

در این نشست فرماندار بوانات به ارائه گزارشی در خصوص قنوات این شهرستان پرداخت و از خشک شدن 70 درصد از قنوات بوانات خبر داد.

خلیلیان در جهرم: اختصاص 1350 میلیارد به توسعه زیرساختهای کشاورزی

وزیر جهادکشاورزی همچنین در جهرم و در بین کشاورزان این شهرستان از افزایش سطح تخفیفات بیمه کشاورزی خبر داد و گفت: با بیمه بخش کشاورزی باید خسارتها به صورت واقعی پرداخت شود که برای این منظور چند راهکار اساسی اجرا خواهد شد.

به گفته وی بر این اساس کشاورزانی که تا دو سال از بیمه محصولات کشاورزی استفاده نکنند از تخفیف 40 درصدی حق بیمه برخوردار می شوند.

خلیلیان همچنین به اختصاص یک هزار و 350 میلیارد تومان اعتبار به توسعه زیرساختهای کشاورزی اشاره کرد و گفت: بخشی از این اعتبار به فارس و شهرستانهای این استان اختصاص می یابد.

وی با انتقاد از وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی گفت: با وجود تصویب پرداخت 25 درصد از کل تسهیلات بانکها به بخش کشاورزی، این میزان در حد 17 درصد متوقف مانده که باید به این مهم رسیدگی شود.

وزیر جهاد کشاورزی افزود : اگرچه معتقدم برخی از کشاورزان به سبب بحرانهای ناشی از خشکسالی، توان پرداخت تسهیلات دریافتی را ندارند و به همین دلیل احتمال ورشکستگی و تعطیلی و رکود در برخی از آنها دور از انتظار نیست اما باز هم انتظار می رود بانکها نسبت به اجرای مصوبات دولت پایبند باشند.

اختصاص 800 میلیارد تومان به سازمان تعاونی روستایی کشور برای خرید تضمینی محصولات

به گزارش مهر، وزیر جهادکشاورزی همچنین در جمع خبرنگاران از اختصاص 800 میلیارد تومان اعتبار به سازمان تعاونی روستایی کشور برای خرید تضمینی محصولات خبر داد و گفت: به نظر می رسد این اعتبار برای خرید تضمینی محصولات در سال جاری کفایت کند اما لازم است شرکتهای تعاونی روستایی به سمت کاهش هزینه ها گام بردارند.

وی همچنین افزایش دو هزار و 400 میلیارد تومانی اعتبارات وزارت جهادکشاورزی نسبت به سال قبل را عاملی برای جبران بخشی از معضلات کشاورزان دانست وگفت: به جز اعتبار دو هزار و 700 میلیارد تومانی در ابتدای سال، یک هزار و 350 میلیارد تومان دیگر نیز برای ایجاد زیرساخت در بخش کشاورزی به منظور جبران بخشی از خسارتهای خشکسالی اختصاص یافت.

خلیلیان افزایش 100 میلیارد تومانی اعتبارات عشایر، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و استمهال وام کشاورزان خسارت دیده را از دیگر عوامل موثر برای حمایت از کشاورزان و تولید کنندگان برشمرد.

وزیر جهادکشاورزی در پاسخ به سئوال علت عدم ابلاغ 50 درصد از اعتبارات خشکسالی سال 87 و کل اعتبارات سال 88 در سال جاری گفت: دلیل عدم ابلاغ 50 درصد از اعتبارات برای جبران خشکسالی سال 87، کاهش 28 درصدی اعتبارات عمرانی تمام وزارتخانه ها بود، اعتبارات جبران خشکسالی سال گذشته نیز هنوز از سوی دولت ابلاغ نشده و ارتباطی به وزارت جهادکشاورزی ندارد.

وی تاکید کرد: برای روشن سازی اذهان هم ذکر این نکته لازم است که هنوز اعتبار پنج وزارتخانه ای که به گونه ای با بحث خشکسالی در ارتباط هستند ابلاغ نشده و این معضل تنها مختص وزارت جهادکشاورزی نیست.

خلیلیان در پاسخ به سؤال دیگر یکی از خبرنگاران مبنی بر عدم تناسب اعتبارات بخش کشاورزی فارس با تولید محصولات در این استان گفت: تلاش می شود سهم فارس از اعتبارات ملی متناسب با تولید محصولات در این استان باشد و به همان میزان که محصول کشاورزی در فارس تولید می شود، اعتبارات ملی به استان اختصاص یابد.