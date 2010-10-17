تمام دستاوردهای کشور برخاسته از صفوف جماعت و مساجد است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالسعید حقیقی مقدم بعد از ظهر یکشنبه در گردهمایی دبیران اقامه نماز استان که در فرمانداری قم برگزار شد با اشاره به برگزاری نوزدهمین اجلاس سراسری نماز اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در این اجلاس پیام بسیار راهگشایی با محوریت مسجد داشتند و آنچه که از این پیام می‌شود بهره برد، بازگشت به فلسفه وجودی مسجد است.



حقیقی مقدم تصریح کرد: امروز در معرض هجوم دشمنانی هستیم که پی برده‌اند از باورهای دینی ما لطمه خورده‌اند و این مسئولیت ما را در نهادینه کردن حرکت‌های دینی در جامعه سنگین‌تر می‌کند.



فرماندار قم با بیان اینکه عمق عبادت جامعه ما نسبت به دیگر جوامع بسیار برجسته‌تر است، تصریح کرد: گسترش این عمق و ریشه دار کردن آن در میان نسل‌های جدید رسالت سنگینی است که بر عهده همه مسئولانی است که در این زمینه دستی در کار دارند.



وی با بیان اینکه باید خدا را شکر کرد که در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که باورهای دینی ما هماهنگی مطلقی با ساختارها و شاکله حکومت دارد، افزود: اگر در جامعه‌ای زندگی می‌کردیم که میان باورهای اعتقادی و حکومت فاصله وجود داشت، ادامه زندگی سخت بود که این مشکلات در قبل از انقلاب وجود داشت.



حقیقی مقدم بیان کرد: تمام دستاوردهای کشور بر خاسته از صفوف جماعت و مساجد است که این ظرفیت باید به شرایط امروز اداری تعمیم داد.



وی عنوان کرد: با بررسی‌هایی که در ستاد اقامه نماز استان از 55 دستگاه اقامه کننده نماز در ماه مبارک رمضان صورت گرفته است، گزارشات نشان می‌دهد با وجود گذشت زمان اذان از ساعت اداری اما در ادارات استان نماز جماعت همانند روزهای دیگر سال برگزار شد و این نشان از دلبستگی مردم به نماز دارد که از شهر مقدس قم نیز انتظاری جز این نیست.



فرماندار قم افزود: امروز توجه و پرداختن به امر نماز در ادارات نشان می‌دهد که فعالیت‌های فرهنگی اثر خود را گذاشته است و از این پس باید در راستای کیفیت بخشی بیشتر به برنامه‌ها تلاش کرد و امیدواریم در این زمینه نیز کارهای خوبی صورت گیرد.



حقیقی مقدم ادامه داد: از مفاخر بزرگ شیعه حضور روحانیون آگاه و توانمند است که همه آنها در هرجا که حضور پیدا کردند توانسته‌اند بار عظیم تبلیغ را در تمام زمینه‌ها به دوش بکشند.



وی گفت: امروز خواندن تعقیبات نماز در ادارات جا افتاده است و در این راستا باید حرکت جدیدی در قم آغاز شود و در این زمینه پیشنهاد می‌شود ستاد اقامه نماز حدیثی را به عنوان حدیت هفته و یا ماه انتخاب و به ادارات استان ارسال کند که این حرکت با کمترین هزینه می‌تواند تأثیرات خوبی در افراد داشته باشد.



حقیقی مقدم با بیان اینکه اذان زنده هنوز در ادارات قم جای خود را پیدا نکرده است، افزود: اذان زنده با صدای خوش موذن می‌تواند حال و هوای معنوی را در ادارات ایجاد کند و در این خصوص باید موذنین آموزشهای لازم را فرا گرفته و مورد حمایت معنوی ستاد اقامه نماز نیز قرار بگیرند.



فرماندار قم تأکید کرد: از جمله وظایف ما صیانت از فرهنگ مذهبی دینی در فضای ادارات است که اقامه به هنگام نماز از جمله آنها است و باید همه مسئولین در ادارات نسبت به اقامه نماز جماعت و اول وقت اهتمام داشته باشند.