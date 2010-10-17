فتنه افکنی ابزار رژیم صهیونیستی برای بقا/دادگاه ترور حریری سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی،"نبیه بری" گفت : برخی به دادگاه بین المللی ترور نخست وزیر فقید لبنان و حکم احتمالی آن دلخوش کرده اند و منتظر ایجاد فتنه در کشور هستند.

بری تاکید کرد: علت فضای متشنج کنونی دخالت اسرائیل است و لبنانی ها باید با وحدت خود به مقابله با تلاشهای فتنه افکنانه بپردازند.

وی در ادامه افزود : دولت ایران زمانی که(در دوره طاغوت) دوست اسرائیل بود مشکلی برای غربی ها نداشت، اما امروز از دیدگاه آنها خطری برای اعراب است درحالی که ایران به اعراب به ویژه سنی ها نزدیکتر از رژیم صهیونیستی است.

بری اظهار داشت : قصه دشمنی عرب با ایران و صحبت از هلال شیعی موضوعی صرفا سیاسی است و از مذهب برای دامن زدن به این گونه بحثها سوء استفاده می شود همانگونه که" شیخ الازهر"گفته است مسلمانان قرآن واحدی دارند.

رئیس پارلمان لبنان ضمن هشدار درباره کشانده شدن لبنانیها به مسائل قومی و مذهبی تاکید کرد: ما در برابر فتنه ای که برخی به دنبال پیاده کردن آن در کشور هستند، تسلیم نخواهیم شد.

وی افزود: رژیم صهیونیستی با فتنه افکنی در واقع می کوشد فرصتی برای ادامه وجود نامشروعش به وجود آورد، اما این فتنه با توجه به اینکه 362 هزار ازدواج میان شیعه و سنی صورت گرفته، رخ نخواهد داد.

بری با اشاره به دیدار اخیر رئیس جمهوری ایران از لبنان و مخالفت آمریکا با این سفرگفت: آیا انتظار دارید که آمریکا به دیدار"احمدی نژاد" که در دیدارش از دانشگاه کلمبیای آمریکا موضوع هولوکاست و حمایت از مردم فلسطین را مطرح کرد واکنش مثبتی نشان دهد؟ ما از آمادگی ایران برای تجهیز ارتش لبنان قدردانی می کنیم.

وی ضمن محکم و مطلوب دانستنن روابط لبنان و سوریه افزود: اگر حمایت و همکاری عربی وجود داشته باشد راه حل لبنانی باقی خواهد ماند.

رئیس پارلمان لبنان درباره دادگاه ترور حریری تاکید کرد: برخی سفیران خارجی از واکنشها پس از صدور حکم احتمالی سخن می گویند این بزرگترین شاهد برای سیاسی بودن این دادگاه است.