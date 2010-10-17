فعالیتهای فرهنگی در امامزادگان قم باید گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام غلامرضا ناظمی عصر یکشنبه در همایش مسئولان فرهنگی بقاع متبرکه امامزادگان استان قم که در اداره کل اوقاف و امور خیریه قم برگزار شد، گفت: توجه به موقوفات و همچنین بقاع متبرکه امامزادگان از جمله وظایف اوقاف و امور خیریه است که در این راستا با تمام توان تلاش خواهد کرد.
وی ادامه داد: تبدیل بقاع متبرکه امامزادگان به قطبهای فرهنگی یکی از سیاستهای سازمان است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم تأکید کرد: باید در زیرساختهای فرهنگی و تبدیل بقاع به قطبهای فرهنگی بکوشیم و در این راستا نیز روحانیون مسئولیت خاصی دارند.
حجتالاسلام ناظمی ادامه داد: شخص طلبه و روحانی میتواند با کلام خود و استقبال از جوانان آنها را از انحراف نجات دهد و به راه راست بکشاند.
وی ابراز داشت: در قم امامزادگان بسیاری وجود دارد که مورد توجه همگان است و باید برای آنها برنامهریزی صورت گرفته تا کار فرهنگی انجام دهیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم ادامه داد: برنامههای بسیار زیادی میتوان در این زمینه انجام داد که باید مسئولان فرهنگی ما هوشیار بوده و به اجرای دقیق آنها بپردازند.
وی افزود: میتوان با کمک مسئولان فرهنگی در بقاع متبرکه امامزادگان اهداف فرهنگی را تحقق بخشیم و برای زائر برنامه داشته باشیم.
شبهات جوانان را باید پاسخ دهیم
رئیس اداره شهرستان اوقاف و امور خیریه قم نیز در این مراسم گفت: امروز نسل جوان ما مورد هدف دشمنان قرار گرفتهاند و باید به کمک آنها برویم.
حجتالاسلام سیدحامد میرحسینی اظهار داشت: امروز همه تلاش دشمن این است تا نسل جوان را به انحراف بکشاند و میخواهد از این روش به نظام اسلامی ضربه بزند.
وی تاکید کرد: کارهای فرهنگی در این زمینه میتواند موثر باشد و باید کارهایی باشد که بر اساس مبنا و با محتوای قوی اداره شود.
رئیس اداره شهرستان اوقاف و امور خیریه قم تصریح کرد: باید شبهاتی که برای جوانان به وجود آمده را پاسخ دهیم و در این زمینه همگان مسئول خواهیم بود.
اتاق فکر فرهنگی در اوقاف قم تشکل میشود
مسئول واحد فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم نیز در این همایش بیان داشت: امروزه بقاع متبرکه به عنوان پایگاههای فرهنگی مطرح است و باید در اجرای کارهای فرهنگی در آنها بکوشیم.
حجتالاسلام محمد موذنی تصریح کرد: جلسات مسئولان فرهنگی از آبان ماه به صورت مکرر برگزار خواهد شد و کارگروههای تخصصی شکل میگیرد.
وی ابراز داشت: همچنین کمیسیون فرهنگی اداره کل نیز تشکیل شده که ریاست آن بر عهده مدیرکل بوده و مباحث فرهنگی دنبال میشود.
مسئول واحد فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم از تشکیل اتاق فکر فرهنگی در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم خبر داد و گفت: این اتاق فکر با حضور مسئولان فرهنگی بقاع متبرکه بوده و مباحث فرهنگی دنبال خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با توجه به وجود زائر بسیار در قم، خواستار فعالیت بیشتر فرهنگی در امامزادگان شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام غلامرضا ناظمی عصر یکشنبه در همایش مسئولان فرهنگی بقاع متبرکه امامزادگان استان قم که در اداره کل اوقاف و امور خیریه قم برگزار شد، گفت: توجه به موقوفات و همچنین بقاع متبرکه امامزادگان از جمله وظایف اوقاف و امور خیریه است که در این راستا با تمام توان تلاش خواهد کرد.
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