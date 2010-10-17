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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۵۱

احمدی نژاد:

دستگاه های فرهنگی برای کار فرهنگی نیرو تربیت کنند

دستگاه های فرهنگی برای کار فرهنگی نیرو تربیت کنند

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه دستگاه‌های مختلف باید با برنامه‌ریزی درست بدنبال تربیت نیروی انسانی مناسب برای انجام کار فرهنگی باشند ، مسئولیت دانشگاه‌ها و حوزه‌ها را در این مسیر سنگین‌تر از سایر دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترمحمود احمدی نژاد بعد از ظهر امروز یکشنبه در جریان سفر استانی اردبیل در کار گروه فرهنگ و هنر این استان با بیان اینکه برقراری عدالت لازمه نتیجه‌بخش بودن اقدامات فرهنگی است، تصریح کرد: هیچ چیز به اندازه تبعیض و ظلم جامعه‌ای را متلاشی نمی‌کند، اگر هزاران کار فرهنگی انجام شود اما در جامعه عدالت رعایت نشود آن اقدامات نتیجه‌ای نخواهند داشت و بی‌عدالتی بنیان‌های فکری و ایمان مردم را مخدوش و از رشد و کمال جامعه جلوگیری می‌کند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه کار فرهنگی نیازمند عنصر فرهنگی مناسب است،‌ اظهار داشت: دستگاه‌های مختلف باید با برنامه‌ریزی درست بدنبال تربیت نیروی انسانی مناسب برای انجام کار فرهنگی باشند که این مسیر مسئولیت دانشگاه‌ها و حوزه‌ها سنگین‌تر از سایر دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی است.

وی با تاکید بر اینکه کار فرهنگی پروسه و روندی فراتر از پروژه‌ است، اظهار داشت: نباید به فعالیت‌های فرهنگی به عنوان یک پروژه نگاه شود.

دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به ضرورت صرف بودجه‌های فرهنگی برای انجام اقدامات و تولیدات محتوایی فرهنگی خاطر نشان کرد: اگر نگاه درست فرهنگی در جامعه‌ای حاکم باشد آن جامعه متحول می‌شود و اقدامات فرهنگی درست در واقع حرکت دادن انسان به سمت کمال است.

وی با بیان اینکه کار فرهنگی موفق باید انسان‌ها را با حقیقت و عشق به امام عصر (عج) آشنا کند، گفت: انجام فعالیت‌های فرهنگی باید با عشق به امام عصر(عج)‌ همراه باشد و اگر کسی با امام عصر(عج) و ولایت متصل شود، نوآوری، ابتکار و تحول در جامعه اتفاق خواهد افتاد.

رئیس‌جمهور در ادامه ایمان مردم اردبیل را پشتوانه فعالیت‌های فرهنگی دانست و اظهار داشت: مردم اردبیل به ائمه اطهار بخصوص امام حسین(ع) عشق و ارادت ویژه‌ای دارند و این موضوع ذخیره خوبی است که با استفاده از آن می‌توان الگویی از فرهنگ عزاداری را به سایر نقاط کشور عرضه کرد.

در جلسه کارگروه فرهنگ و هنر استان اردبیل پیشنهاداتی مبنی بر ارتقاء‌ فرهنگ عمومی و تقویت و توسعه کمی و کیفی فعالیت‌ها و فضاهای فرهنگی با تاکید بر معارف، معیارها و ارزش‌های والای اسلامی، توسعه و ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی و دینی و توسعه فضاها و اماکن دینی و مذهبی، توسعه و تقویت امور و فعالیت‌های فرهنگی زنان و تحکیم مبانی خانواده، ترویج فرهنگ پایداری، ایثار و شهادت، حمایت از ورزش حرفه‌ای و همگانی و توسعه و تقویت کمی و کیفی فعالیت‌های هنری و افزایش نشاط و شادابی جوانان و نوجوانان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در کارگروه فرهنگ و هنر مبلغ 30 میلیارد تومان علاوه بر بودجه‌های فرهنگی مصوب سالیانه دستگاه‌ها برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان اردبیل تصویب کرد.

کد مطلب 1172967

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