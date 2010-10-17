دستگاه های فرهنگی برای کار فرهنگی نیرو تربیت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترمحمود احمدی نژاد بعد از ظهر امروز یکشنبه در جریان سفر استانی اردبیل در کار گروه فرهنگ و هنر این استان با بیان اینکه برقراری عدالت لازمه نتیجهبخش بودن اقدامات فرهنگی است، تصریح کرد: هیچ چیز به اندازه تبعیض و ظلم جامعهای را متلاشی نمیکند، اگر هزاران کار فرهنگی انجام شود اما در جامعه عدالت رعایت نشود آن اقدامات نتیجهای نخواهند داشت و بیعدالتی بنیانهای فکری و ایمان مردم را مخدوش و از رشد و کمال جامعه جلوگیری میکند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه کار فرهنگی نیازمند عنصر فرهنگی مناسب است، اظهار داشت: دستگاههای مختلف باید با برنامهریزی درست بدنبال تربیت نیروی انسانی مناسب برای انجام کار فرهنگی باشند که این مسیر مسئولیت دانشگاهها و حوزهها سنگینتر از سایر دستگاهها و نهادهای فرهنگی است.
وی با تاکید بر اینکه کار فرهنگی پروسه و روندی فراتر از پروژه است، اظهار داشت: نباید به فعالیتهای فرهنگی به عنوان یک پروژه نگاه شود.
دکتر احمدینژاد با اشاره به ضرورت صرف بودجههای فرهنگی برای انجام اقدامات و تولیدات محتوایی فرهنگی خاطر نشان کرد: اگر نگاه درست فرهنگی در جامعهای حاکم باشد آن جامعه متحول میشود و اقدامات فرهنگی درست در واقع حرکت دادن انسان به سمت کمال است.
وی با بیان اینکه کار فرهنگی موفق باید انسانها را با حقیقت و عشق به امام عصر (عج) آشنا کند، گفت: انجام فعالیتهای فرهنگی باید با عشق به امام عصر(عج) همراه باشد و اگر کسی با امام عصر(عج) و ولایت متصل شود، نوآوری، ابتکار و تحول در جامعه اتفاق خواهد افتاد.
رئیسجمهور در ادامه ایمان مردم اردبیل را پشتوانه فعالیتهای فرهنگی دانست و اظهار داشت: مردم اردبیل به ائمه اطهار بخصوص امام حسین(ع) عشق و ارادت ویژهای دارند و این موضوع ذخیره خوبی است که با استفاده از آن میتوان الگویی از فرهنگ عزاداری را به سایر نقاط کشور عرضه کرد.
در جلسه کارگروه فرهنگ و هنر استان اردبیل پیشنهاداتی مبنی بر ارتقاء فرهنگ عمومی و تقویت و توسعه کمی و کیفی فعالیتها و فضاهای فرهنگی با تاکید بر معارف، معیارها و ارزشهای والای اسلامی، توسعه و ساماندهی فعالیتهای فرهنگی و دینی و توسعه فضاها و اماکن دینی و مذهبی، توسعه و تقویت امور و فعالیتهای فرهنگی زنان و تحکیم مبانی خانواده، ترویج فرهنگ پایداری، ایثار و شهادت، حمایت از ورزش حرفهای و همگانی و توسعه و تقویت کمی و کیفی فعالیتهای هنری و افزایش نشاط و شادابی جوانان و نوجوانان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در کارگروه فرهنگ و هنر مبلغ 30 میلیارد تومان علاوه بر بودجههای فرهنگی مصوب سالیانه دستگاهها برای اجرای پروژهها و امور فرهنگی استان اردبیل تصویب کرد.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه دستگاههای مختلف باید با برنامهریزی درست بدنبال تربیت نیروی انسانی مناسب برای انجام کار فرهنگی باشند ، مسئولیت دانشگاهها و حوزهها را در این مسیر سنگینتر از سایر دستگاهها و نهادهای فرهنگی خواند.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکترمحمود احمدی نژاد بعد از ظهر امروز یکشنبه در جریان سفر استانی اردبیل در کار گروه فرهنگ و هنر این استان با بیان اینکه برقراری عدالت لازمه نتیجهبخش بودن اقدامات فرهنگی است، تصریح کرد: هیچ چیز به اندازه تبعیض و ظلم جامعهای را متلاشی نمیکند، اگر هزاران کار فرهنگی انجام شود اما در جامعه عدالت رعایت نشود آن اقدامات نتیجهای نخواهند داشت و بیعدالتی بنیانهای فکری و ایمان مردم را مخدوش و از رشد و کمال جامعه جلوگیری میکند.
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