آمریکا و اسرائیل تنها جنگ افروزان منطقه هستند/ ضرورت حمایت از مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار،"میشل عون" تاکید کرد: هیچ فتنه ای در لبنان وجود ندارد و نزاع موجود، میان حامیان مقاومت و طرفداران سازش است و هرکس علیه مقاومت اقدام کند، همدست خارجی ها ضد لبنان است.

وی افزود: جنگ طایفه ای و مذهبی در لبنان وجود ندارد و طرح چنین مسائلی پوششی برای رژیم صهیونیستی است تا کشور را در آستانه فروپاشی قرار دهد.



رئیس جریان ملی آزاد لبنان خاطر نشان کرد : احدی نمی تواند کشوری را که ما به خاطر استقلاش جنگیده ایم، نابود کند.

عون تاکید کرد: اسرائیل به دنبال نابودی فلسطینیانی است که خارج از سرزمینهای اشغالی هستند. تنها جنگ افروزان در منطقه اسرائیل و آمریکا هستند.

رئیس جریان ملی آزاد لبنان در ادامه گفت: حمایت برخی از شاهدان دروغین و مخالفت با مجازاتشان شرم آوراست. ما خواهان روشن شدن موضوع هستیم.