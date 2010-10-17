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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۲۱:۲۷

عون:

آمریکا و اسرائیل تنها جنگ افروزان منطقه هستند/ ضرورت حمایت از مقاومت

آمریکا و اسرائیل تنها جنگ افروزان منطقه هستند/ ضرورت حمایت از مقاومت

رئیس جریان ملی آزاد لبنان از گروههای مسیحی مهم این کشور، ضمن جنگ افروز خواندن آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر ضرورت حمایت از مقاومت لبنان به رهبری حزب الله تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار،"میشل عون" تاکید کرد: هیچ فتنه ای در لبنان وجود ندارد و نزاع موجود، میان حامیان مقاومت و طرفداران سازش است و هرکس علیه مقاومت اقدام کند، همدست خارجی ها ضد لبنان است.

وی افزود: جنگ طایفه ای و مذهبی در لبنان وجود ندارد و طرح چنین مسائلی پوششی برای رژیم صهیونیستی است تا کشور را در آستانه فروپاشی قرار دهد.

رئیس جریان ملی آزاد لبنان خاطر نشان کرد : احدی نمی تواند کشوری را که ما به خاطر استقلاش جنگیده ایم، نابود کند.

عون تاکید کرد: اسرائیل به دنبال نابودی فلسطینیانی است که خارج از سرزمینهای اشغالی هستند. تنها جنگ افروزان در منطقه اسرائیل و آمریکا هستند.

رئیس جریان ملی آزاد لبنان در ادامه گفت: حمایت برخی از شاهدان دروغین و مخالفت با مجازاتشان شرم آوراست. ما خواهان روشن شدن موضوع هستیم.

کد مطلب 1172970

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