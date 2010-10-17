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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۲۰:۴۹

گردشگری سلامت در مازندران رونق می گیرد

گردشگری سلامت در مازندران رونق می گیرد

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران با تاکید بر تسهیل سرمایه گذاری در استان گفت: گردشگری سلامت در مازندران رونق می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در استانداری افزود: تعدادی سرمایه گذار برای اجرای ای پروژه در منطقه کندوان مازندران اعلام آمادگی کردند.

وی با اشاره به پتانسیلهای بالای گردشگری در غرب مازندران خاطرنشان کرد: منطقه سیاه بیشه کندوان در استان قابلیت اجرایی شدن طرح گردشگری سلامت را دارد.
 
استاندار مازندران از دستگاه های اجرایی استان خواست تا در اجرای طرح گردشگری سلامت با سرمایه گذار همکاری کنند.
 
طاهایی افزود: مناطق نمونه گردشگری در سفر دولت به مازندران به تصویب رسیده که سازمان گردشگری برای تامین زیرساخت برخی از این پروژه ها برنامه ریزی کرده است.
 
وی با بیان اینکه طرحهای گردشگری در مازندران با رعایت استانداردهای بین المللی گردشگری لحاظ می شود، اظهار داشت: مازندران در طول سال میزبان 15 میلیون مسافر است.
 
استاندار مازندران یادآور شد: معاونت سرمایه گذاری و طرحهای گردشگری مازندران باید زمینه تسهیل اجرای طرح های سرمایه گذاران را در این بخش تامین کند.
 
وی با اشاره به ورود سرمایه گذاران خارجی به غرب مازندران اظهار داشت: میانگین ماندگاری گردشگر در مازندران باید افزایش یابد.
کد مطلب 1172974

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