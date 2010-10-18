واحدهای تولیدی گلستان ارزیابی استاندارد می شوند

محمود فرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد، نداشتن نواقص تولیدی، مجهز بودن به آزمایشگاههای تعیین صلاحیت شده، انجام امور تحقیقاتی و میزان صادرات برخی از شاخص های ارزیابی واحدهای تولیدی است.

وی به بیان برنامه های هفته استاندارد از 21 تا 27 مهرماه سال 89 در این استان پرداخت.

وی اظهار داشت: تجدید میثاق با شهدا، برگزاری شورای سالانه استاندارد به ریاست استاندار، دیدار با نماینده ولی فقیه ، ترویج فرهنگ استاندارد با سخنرانی ائمه جمعه در نماز جمعه، نواختن زنگ استاندارد و شرکت در برنامه های مختلف رادیویی و تلویزیونی از جمله این برنامه ها می باشد.



وی، تقدیر از واحدهای تولیدی، مسئولان کنترل کیفی و مروجان نمونه استان، برگزاری مسابقات نقاشی، مقاله و داستان نویسی در مدارس، بازدید از مهدهای کودک و راهپیمایی کودکان با نماد استاندارد، ارسال پیامک، استفاده از شعارهای استاندارد در سربرگ ادارات، چاپ ویژه نامه استاندارد و برگزاری همایش بزرگ استاندارد و توزیع پنج هزار CD آموزشی در سطح مهدهای کودک و مدارس ابتدایی را به عنوان بخشی دیگر از برنامه های این هفته نام برد.



به گفته وی، استاندارد و مسئولیتهای اجتماعی، استاندارد و جهانی شدن، استاندارد و بهزیستی، استاندارد و توسعه پایدار، استاندارد و اصلاح الگوی مصرف، استاندارد وخدمات و استاندارد و ایمنی و سلامت، عنوان هر یک از روزهای هفته استاندارد است که برای آنها نیز برنامه هایی تدارک دیده شده است.



فرمانی افزود: سازمان جهانی استاندارد، شعار امسال روز جهانی استاندارد را، "استانداردها جهان را برای همگان دست یافتنی می سازند"، انتخاب نموده است.



به گفته فرمانی، با انجام این اقدامات، گامی دیگر در جهت نهادینه شدن فرهنگ استاندارد برداشته خواهد شد که با افزایش آگاهی ، سلامت و ایمنی زندگی مردم تضمین می شود.