استقلال در جام حذفی بدشانس است/ دینم را به هواداران ادا کردم

پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار استقلال مقابل پاس در مسابقات جام حذفی گفت: بازی سختی پیش رو داریم. متاسفانه استقلال همیشه در قرعه کشی مسابقات جام حذفی بدشانس بوده است. اکثر تیم‌های لیگ برتری دیدارهای آسان‌تری نسبت به تیم استقلال پیش رو دارند اما ما در اولین گام باید به دیدار پاس همدان برویم.

وی در ادامه افزود: تیم پاس در هفته‌های گذشته نتایج خوبی در لیگ برتر کسب نکرده است و قطعا در دیدار با استقلال به دنبال جبران ناکامی‌های اخیر است که این مسئله کار ما را دشوارتر می کند.

سرمربی استقلال تهران تصریح کرد: بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس زمان کافی برای تمرینات تاکتیکی نداشتیم و فقط در دو جلسه تمرینی به ریکاوری روحی و روانی و بدنی بازیکنان پرداختیم. امیدوارم با چنین شرایطی بتوانیم در دیدار با پاس موفق بوده و گام اول را در جام حذفی محکم برداریم.

مظلومی مصدومیت بازیکنان را مهمترین مشکل تیمش در دیدار با پاس همدان برشمرد و گفت: فرهاد مجیدی، بیژن کوشکی، محسن یوسفی و آرش برهانی مصدوم هستند و شانس کمی برای حضور در دیدار با پاس دارند. غیبت آنها می تواند به تیم ما در این بازی لطمه وارد آورد اما از انگیزه بازیکنان و مربیان استقلال برای موفقیت در جام حذفی کم نمی کند.

سرمربی استقلال به دیدارهای بعد از شهرآورد اشاره کرد و گفت: همیشه اولین بازی بعد از شهرآورد سخت خواهد بود. طی روزهای گذشته سعی کرده‌ایم بازیکنان را از لحاظ روحی تقویت کرده و به آنها بفهمانیم که شهرآورد تمام شده و به موفقیت در دیدارهای پیش رو فکر کنند.

وی اشاره‌ای نیز به نشست خبری بعد از دیدار مقابل پرسپولیس داشت و ادامه داد: در آن نشست از حرف‌های من سوء برداشت شد. منظور من این بود که ارزش این بازی بسیار بالاست و تمامی هواداران نگران این دیدار بودند و تمام هم و غم من خوشحال کردن دل هواداران بود.

سرمربی استقلال ادامه داد: مدت‌های زیادی صبر کردم تا به آرزوی خودم یعنی رسیدن به سرمربیگری استقلال برسم و فکر می‌کنم توانستم با برد مقابل پرسپولیس دینم را به هواداران ادا کنم اما هواداران باید بدانند که ما برای موفقیت در استقلال هدف‌گذاری کرده‌ایم که یکی از هدف‌های ما قهرمانی در جام حذفی است.

تیم فوتبال استقلال تهران عصر فردا سه شنبه در چارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور در ورزشگاه قدس همدان به مصاف پاس این شهر می رود.