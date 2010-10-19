2.5 تن اکسیژن در یک هکتار جنگل تولید می شود

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه تصرف عدوانی و تخریب اراضی ملی به موجب ماده 690 مجازات اسلامی جرم و مرتکبان به این عمل خلاف به حبس، جزای نقدی، جبران خسارت و اعاده عرصه به حال سوابق محکوم می شوند، افزود: تصرف و تخریب مجدد اراضی ملی به موجب ماده 693 مجازات اسلامی تجدد جرم محسوب و مرتکبان به موجب قانون به اشد مجازات محکوم می شوند.

وی همچنین به مقوله چرای بی رویه دامها در عرصه های مرتعی اشاره کرد و اظهار داشت: دامدارانی که بیش از پروانه چرای خود دام وارد مرتع کنند، 20 درصد ارزش هر واحد دامی به نفع دولت ضبط می شود.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: حمل هرگونه چوب آلات جنگلی بدون نشانه گذاری و پروانه حمل به موجب ماده 48 قانون قاچاق محسوب می شود.

وی عنوان کرد: چوب آلاتی که بدون پروانه حمل حتی در باغات و مستثنیات اشخاص تهیه شده باشند در حین حمل به نفع دولت ضبط می شوند.

رحمانی همچنین با اعلام اینکه یک هکتار جنگل می تواند 2.5 تن اکسیژن تولید کند و این مقدار، مورد نیاز 10 نفر در طول سال است، افزود: هر هکتار جنگل می تواند 68 تن گرد و غبار را در خود رسوب دهد.

وی گفت: نفوذ پذیری آب حاصل از نزولات آسمانی در جنگلهای پهن برگ 40 برابر خاکهای غیر جنگلی است.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان با اشاره به اینکه جنگلهای شمال ایران نقش اساسی در تعادل اکولوژیکی کره زمین را دارد، هدف از اجرای طرحهای جنگلداری بالا بردن تنوع گونه ای در جنگل به منظور استحکام اکوسیستم دانست.

وی همچنین ضمن اشاره به پدیده آتش سوزی در جنگلها و اراضی ملی یادآور شد: آتش سوزی علاوه بر نابودی گونه های گیاهی، گونه های جانوری را نیز تهدید می کند.

رحمانی در ادامه از مردم مومن و ولایتمدار گیلان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در عرصه های جنگلی و اراضی ملی با کد ارتباطی 09696 منابع طبیعی استان که بطور شبانه روزی آماده دریافت گزارشات و پیامهای مردمی است، اطلاع دهند.