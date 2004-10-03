نيويورك تايمز: مقتدي صدر ارتش المهدي را منحل مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، به گفته يكي از مشاوران نزديك مقتدي صدر و برخي از رهبران عراقي كه با وي ديدار كرده اند، پس از هفته ها آرام بودن نسبي مبارزان طرفدار مقتدي صدر در برابر حملات نظاميان آمريكايي، مقتدي صدر با ارسال پيام به برخي ازرهبران سياسي عراق و بعضي گروههاي مذهبي اعلام كرد كه احتمالا در نظر دارد در روند انتخابات ملي عراق شركت كند.

به گفته منابع عراقي، صدر اعلام كرده است كه در نظر دارد ارتش خود موسوم به ارتش المهدي را منحل كند و در عوض روند انتخابات را حمايت نمايد. اگر چه مقتدي صدر پيش از اين نيز قول داده بود كه ارتش خود را منحل كند، اما رهبران عراقي معتقدند كه وي اين بار جديت بيشتري دارد و منحل كردن ارتش امري محتمل مي باشد.

حمايت كنندگان مقتدي صدر اعلام كردند كه فعاليت سياسي مقتدي صدر از سوي آيت الله سيستاني قدرتمندترين رهبر شيعه عراق حمايت مي شود. وي تاكنون بارها سعي كرده است كه به مقتدي صدر بفهماند اعمال نظامي ارتش المهدي تاثيري مخرب بر روند ايجاد آرامش در عراق دارد.

"علي سميسيم" (Ali Smesim) يكي از مشاوران اصلي مقتدي صدر كه با برخي از رهبران سياسي عراق از جمله اعضاي جمعيت هاي مسلمان، كردها، شيعيان و اهل سنت ديدار كرده است، در مصاحبه با نيويورك تايمز اعلام كرد كه مقتدي صدر آماده است وارد روند سياسي عراق شود.

وي گفت: ما برنامه هاي زيادي داريم و اگر مقتدي صدر وارد عرصه سياسي عراق شود، در كشور عراق به بزرگترين منبع سياسي تبديل خواهد شد.

مشاور اصلي مقتدي صدر در ادامه به اين رونامه آمريكايي گفت كه دو شرط مهم صدر براي مشاركت در امور سياسي، حضور سازمان ملل در عراق است كه هم اكنون اين سازمان روند برگزاري انتخابات را پيگيري مي كند و شرط دوم اين است كه آمريكا و انگليس هيچ گونه دخالت نظامي در عراق نداشته باشند.