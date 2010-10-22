پردازش داده های نجومی در کارگاه جهان در شب/ اجرای پروژه ایرانی در جهان

اسدالله قمری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، پروژه ایرانی "توان" یا جهان در شب (TWAN) را از فعال ترین پروژه های ویژه سال‌ جهانی نجوم معرفی کرد و افزود: ایده این پروژه بین المللی از سوی ایران به دبیرخانه سال جهانی نجوم ارائه شد که با حمایت انجمن منجمان بدون مرز اجرایی شد.

وی ادامه داد: در این پروژه گروه بزرگی از عکاسان آسمان شب از چهارگوشه دنیا گرد هم جمع می شوند تا با سفر به نقاط مختلف جهان و ثبت تصاویر، شکوه و زیبایی های آسمان را در پیوند با جذابیت های تاریخی و طبیعی در مقابل چشمان مردم قرار دهند. این زیبایی ها در قالب نمایشگاهها و کارگاههای آموزشی با عنوان "توان" (TWAN) در نقاط مختلف جهان عرضه می شود.



دبیر اجرایی شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران از برگزاری دومین کارگاه آموزشی "توان" در کشور خبر داد و اظهار داشت: دومین کارگاه آموزشی "توان" از روز 12 اسفند ماه آغاز می شود و تا 14 اسفندماه ادامه دارد. این کارگاه بین المللی در زنجان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به جزئیات این کارگاه آموزشی خاطرنشان کرد: این پروژه در قالب یک نمایشگاه و یک کارگاه آموزشی برگزار می شود. در کارگاههای تخصصی ‌که با حضور عکاسان نجومی بین المللی برگزار می شود در خصوص موضوعاتی چون پردازش تصاویر نجومی، پروژه های علمی در عکاسی نجومی، عکاسی پیشرفته از آسمان و پردازش داده ها و تصاویر نجومی بحث و بررسی می شود.

قمری نژاد با بیان اینکه زمان ثبت نام متعاقبا اعلام می شود یادآور شد: در نظر داریم دومین دوره این کارگاه بین المللی را با حضور 120 شرکت کننده برگزار کنیم.

تاسیس اولین دبیرخانه دایمی "توان" در ایران

دبیر کارگاه و نمایشگاه بین المللی "توان" از ایجاد اولین دبیرخانه دائمی "توان" در کشور خبر داد و گفت: اولین دبیرخانه دایمی پروژه بین المللی جهان در شب در ایران در شهر زنجان تاسیس شد. این دبیرخانه در نظر دارد تا هر سال یک برنامه برای علاقه مندان به عکاسی نجومی برگزار کند.

به گزارش مهر، "توآن" (To world At Night) پروژه بین المللی و غیرانتفاعی است که با همکاری اختر شناسان و عکاسان سرشناس آسمان شب از 20 کشور دنیا فعالیت می کند. این عکاسان و اخترشناسان با تهیه و ارائه تصاویر خیره کننده و هنرمندانه از آسمان شب بر فراز آثار تاریخ و طبیعی در جهان (از جمله ایران) به معرفی عمومی زیبایی‌ و ارزش آسمان شب و اهمیت اخترشناسی می‌پردازد.

جامعه نجوم و مراکز آموزشی از تصاویر TWAN برای آموزش و ترویج نجوم بهره می برند. نمایشگاهها و کارگاههای آموزشی "توآن" تا کنون در بیش از 25 کشور جهان در 6 قاره برگزار شده‌ است.