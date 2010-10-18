حضور 40 مهمان خارجی در جشنواره فیلم کوتاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حضورهدفمند مهمانان خارجی و دعوت ازچهره‌های سرشناس و فعال در حوزه سینما و تلویزیون با هدف تعامل وسیع‌تر و تأثیرگذارتر و ایجاد روابط و مناسبات مؤثر در جهت اعتلا، رونق و پویایی سینمای جوان و فیلم‌های کوتاه ایران از جمله ویژگی‌ها و برجستگی‌های این دوره جشنواره فیلم کوتاه تهران است.

بیش از 30 میهمان خارجی در جشنواره امسال حضور قطعی دارند و به گفته مدیرعامل انجمن سینمای جوان با رایزنی‌های بخش بین‌الملل انجمن سینمای جوان و برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده پیش‌بینی می‌شود این تعداد به بالای چهل نفربرسند.

2740 فیلمساز از 95 کشورجهان برای حضور در جشنواره درخواست داده‌اند و 2092 عنوان فیلم به دبیرخانه بین‌الملل جشنواره رسیده است.

بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران توسط انجمن سینمای جوانان ایران با همکاری موسسه امور جشنواره‌های معاونت امورسینمایی از 28 آبان تا سوم آذر در تهران و هشت منطقه فرهنگی کشور برگزار می‌شود.