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۲۶ مهر ۱۳۸۹، ۱۳:۲۲

ارتوپدی ایران در بین 10 کشور اول دنیا قرار دارد

ارتوپدی ایران در بین 10 کشور اول دنیا قرار دارد

رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران گفت: جایگاه کشورمان در بین 10 کشور اول دنیا به لحاظ پیشرفت در علم ارتوپدی و ارائه آن به جهانیان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامعلی عکاشه روز دوشنبه در حاشیه برگزاری هجدهمین کنگره بین‌المللی جراحان ارتوپدی ایران در مرکز همایشهای بین‌المللی رایزن به خبرنگاران گفت: نظام سلامت کشور در زمینه جذب بیماران کشورهای دیگر به منظور درمان ارتوپدی آنها برنامه‌هایی دارد و البته از همسایگان شمالی ایران و برخی کشورهای خاورمیانه بیمارانی برای معالجه به متخصصان ارتوپد در کشورمان مراجعه می‌کنند.

وی در خصوص وضعیت پوشش بیمه ای هزینه های درمان ارتوپدی در کشور افزود: بیمه ها در این زمینه نسبتا خوب عمل می‌کنند ولی باید تلاش شود که پرداختهای سازمانهای بیمه گر افزایش یابد. چرا که در حال حاضر هزینه عمل مربوط به مفصل مصنوعی  در بخش خصوصی 9 میلیون تومان است که تمام این مبلغ را بیمه ها پرداخت نمی کنند.

عکاشه در ادامه به بیماریهای شایع ارتوپدی اشاره کرد و گفت: آرتروز از جمله بیماریهای شایع است که بیشتر شامل مفاصل اندام تحتانی می‌شود. این مفاصل به مرور فرسایش می‌یابند اما می‌توان با انجام حرکات ورزشی و جلوگیری از افزایش وزن از ابتلا به بیماری آرتروز پیشگیری کرد.

رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران با عنوان این مطلب که ابتلا به آرتروز نسبت به سن و جنس متفاوت است، افزود: آرتروز در زنان در حال افزایش است که از دلایل عمده آن می‌توان به چاقی و ورزش نکردن اشاره کرد. البته آمار دقیقی از مبتلایان به این بیماری در کشور در دسترس نیست ولی افراد بالای 60 سال بیشتر دچار این عارضه می شوند.
کد مطلب 1173348

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