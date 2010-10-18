تامین اعتبار 5 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی/ اصلاح قیمتها؛ اواخر آبان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در سفر استانی خود به استان اردبیل از واریز یارانه نقدی به حساب خانوار از سه شنبه هفته جاری مصادف با ولادت امام رضا (ع) خبر داده است.

براساس اعلام مسئولان دولتی، یارانه نقدی به صورت منطقه به منطقه واریز خواهد شد که در روز اول - فردا سه شنبه - واریز یارانه نقدی به حساب سرپرست خانوار در استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و جنوبی انجام می شود.

محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت گفته است که در فاز اول 60 میلیون و 500 هزار نفر یارانه نقدی دریافت خواهند کرد. البته یارانه نقدی واریزی تا زمان آغاز اصلاح قیمتها قابل برداشت نخواهد بود ولی مردم می توانند از بانکها موجودی این مبلغ را بگیرند.

برهمین اساس، اگر رقم 81 هزار تومان را در 60 میلیون و 500 هزار نفر مشمولان دریافت یارانه نقدی ضرب کنیم، رقم نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان حاصل می شود.

براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، 50 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به مردم ( به صورت یارانه نقدی و غیر نقدی)، 30 درصد به تولیدکنندگان و 20 درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای اختصاص می‌یابد.

همچنین براساس مجوز مجلس، درآمد دولت از محل اصلاح قیمتهای انرژی در سالجاری 20 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نیمی از آن سهم مردم خواهد بود.

بدین ترتیب احتمالا دولت اعتبار 10 هزار میلیارد تومانی سهم مردم از محل اصلاح قیمتها را برای مدت چهار ماه در سالجاری( واریز هر دو ماه یک‌بار ) در نظر گرفته است. در فاز اول، مسئولان دولتی رسما اعلام کرده اند که 81 هزار تومان یارانه نقدی برای هر فرد به صورت علی الحساب واریز می شود.

به گزارش مهر، مقامات ارشد اقتصادی کشور در یک ماهه اخیر چندین بار تاکید کرده اند که یارانه نقدی واریزی به حساب مردم دو ماهه خواهد بود.

در این میان، شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است: 10.5 میلیون اقشار آسیب پذیر از یارانه بیشتری برخوردار خواهند شد. البته مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها نیز در گفتگوهای قبلی خود تاکید کرده بود که یارانه نقدی اقشار آسیب پذیر 10 درصد بیشتر از سایر اقشار خواهد بود.

برهمین اساس، یارانه نقدی هر ایرانی ماهیانه 40500 تومان و اقشار آسیب پذیر 44 هزار تومان خواهد بود. در عین حال، به نظر می رسد دولت اصلاح قیمت حاملهای انرژی را در نیمه دوم آبان ماه - احتمالا اواخر آبان - اجرایی خواهد کرد.