قوانین حاکم بر صنعت نیازمند بازنگری است

حمیدرضا فرشباف در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: لازم است قوانین حاکم بر صنعت به شکل جدی مورد بررسی قرار گیرد و هرجا که نیازمند تغییر است، این تغییر اتفاق بیفتد تا نیازهای صنایع به نحو مطلوبتری پاسخ داده شود.

وی ادامه داد: این امر کمک می کند تا از افزایش مشکلات صنعتی جلوگیری به عمل آید و مشکلات کنونی یکی پس از دیگری از میان برداشته شود.

تغییرات یادشده هماهنگ با مقتضیات صورت گیرد

این مسئول بیان کرد: لازم است تغییرات یادشده هماهنگ با اقتاضائات صورت گیرد و همواره با نیازهای روز و شرایط کنونی تناسب داشته باشد تا بتواند احتیاجات امروز را تامین کند و در این زمینه به مشکل برنخورد.

رئیس هیئت موسس کانون کارآفرینان صنعت و معدن استان البرز گفت: همکاری دستگاه های ذیربط در اعمال تغییرات لازم در خصوص قوانین صنایع یک امر بسیار مطلوب است که اگر این امر محقق شود، شرایط از نظر کیفی ارتقا می یابد و بخشی از موانع نیز از میان برداشته خواهد شد.

بخش دولتی با افزایش سیاستهای تشویقی خود از صنایع حمایت کند

وی یادآور شد: در عین حال لازم است بخش دولتی با افزایش سیاستهای تشویقی خود از صنایع حمایت کند زیرا در شرایط کنونی به اینگونه حمایتها نیاز داریم.

این مسئول اضافه کرد: در شرایط کنونی به دلیل محدودیتهای منابع مالی نیاز داریم تا بیش از قبل از تعامل بخش دولتی بهره مند شویم و بتوانیم از این امر در جهت بهبود امور و کاهش مشکلات موجود بهره بگیریم.

وی افزود: استان البرز دهمین استان صنعتی کشور است که به این امر بارها اشاره شده ضمن اینکه حفظ این جایگاه نیازمند افزایش تلاش در جهت کاهش مشکلات واحدها و شهرکهای صنعتی مستقر در استان است.

فرشباف خاطرنشان کرد: تشکیل کانون کارآفرینان صنعت و معدن استان البرز بسیاری از مشکلات صنعتی این استان را رفع می کند و از به وجود آوردن بخشی از مشکلات احتمالی و جدید نیز جلوگیری خواهد کرد.