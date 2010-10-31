کاهش حوادث جاده ای محور کرج - چالوس نیازمند نگاه ملی است

ابوالقاسم باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: روزانه تعداد بسیار زیادی خودرو در جاده چالوس تردد می کنند و از این نظر، محور یادشده جنبه فرا استانی دارد.

این مسئول اظهارداشت: در حال حاضر تعداد سرویسهای بهداشتی و نمازخانه های موجود در محور کرج - چالوس جوابگوی تعداد بالای مسافرانی که از این محور تردد می کنند، نیست که این امر مشکلاتی به همراه دارد.

وی ادامه داد: لازم است تعداد اینگونه ها محلها چندین برابر شود تا به کمک این امر بتوانیم رفاه بیشتری برای مسافرانی که از محور یادشده تردد می کنند و نیز ساکنان بخش آسارا فراهم کنیم.

پیشنهاد افزایش چند برابری نمازخانه و سرویسهای بهداشتی مطرح است

این مسئول بیان کرد: در این زمینه پیشنهاداتی مطرح است که اگر محقق شود، شاهد افزایش چندین برابری نمازخانه و سرویسهای بهداشتی در محور کرج - چالوس خواهیم بود.

باقری گفت: به دستگاه های ذیربط پیشنهاد دادیم که حدود 30 زیرساخت رفاهی در قالب نمازخانه و سرویس بهداشتی در این محور مستقر شود تا کمبودها و خلاها در این خصوص از میان برداشته شود.

این زیرساختها با فاصله های مناسب از یکدیگر احداث شوند

وی یادآور شد: درعین حال باید تلاش کنیم تا این محلها با فاصله های مناسب از یکدیگر احداث شود زیرا اگر این امر صورت نگیرد و فاصله آنها در محور با یکدیگر غیرمنطقی باشد، گردشگران و ساکنان منطقه گرفتار مشکلاتی می شوند.

باقری اضافه کرد: در همه ساعات شبانه روز، مسافران از محور کرج - چالوس تردد می کند و تعداد آنها به ویژه در روزهای تعطیلات بسیار بالا است که این امر، ضرورت افزایش امکانات رفاهی در این محور را بیش از پیش آشکار می کند.

وی افزود: نباید تصور کنیم که امکانات رفاهی تنها مربوط به رستورانها و مراکز پذیرایی از گردشگران است زیرا مسائل رفاهی در محور کرج - چالوس شامل طیف گسترده ای از مسائل و امور می شود.

وی خاطرنشان کرد: در صورت عملی شدن طرح مناطق گردشگری آسارا بسیاری از توانایی های ناشناخته این منطقه در زمینه گردشگری معرفی می شود و ظرفیتها از حالت بالقوه به حالت بالفعل درمی آیند.