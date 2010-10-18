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۲۶ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۱۱

پاوه‌نژاد در "شن" به ایفای نقش می‌پردازد

پاوه‌نژاد در "شن" به ایفای نقش می‌پردازد

الهام پاوه‌نژاد در نمایش "شن" به کارگردانی کتایون حسین‌زاده که متقاضی حضور در بخش چشم‌انداز بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر است، به ایفای نقش می‌پردازد.

حسین‌زاده در این باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش "شن" دارای دو بازیگر است و قرار شده تا الهام پاوه‌نژاد و پریزاد سیف بازیگران این نمایش باشند. تمرینات نمایش را از هفته جاری آغاز می‌کنیم تا آن را برای مرحله بازبینی بخش چشم‌انداز بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر آماده کنیم. با منوچهر شجاع هم برای طراحی صحنه نمایش صحبت کرده‌ایم.

وی درباره داستان "شن" افزود: این اثر، نمایشی مدرن است و  زندگی دو زن در خانه‌ای که در حال فرورفتن درشن است را روایت می کند.

کارگردان نمایش "یکی مثل همه" که در بخش چشم‌انداز بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اجرا شد درباره اجرای عمومی این اثر گفت: قرار بود "یکی مثل همه" را از نیمه اول مهرماه با بازی بهرام شاه محمدلو و پریزاد سیف روی صحنه ببریم که اجرای آن فعلا به تعویق افتاده و احتمالا به زمان دیگری موکول می‌شود.

حسین‌زاده نمایش "چاه" را هم سال 86 با حضور کرامت رودساز و پریزاد سیف در خانه نمایش اداره برنامه‌های تئاتر اجرا کرد.

کد مطلب 1173474

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