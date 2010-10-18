حسین‌زاده در این باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش "شن" دارای دو بازیگر است و قرار شده تا الهام پاوه‌نژاد و پریزاد سیف بازیگران این نمایش باشند. تمرینات نمایش را از هفته جاری آغاز می‌کنیم تا آن را برای مرحله بازبینی بخش چشم‌انداز بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر آماده کنیم. با منوچهر شجاع هم برای طراحی صحنه نمایش صحبت کرده‌ایم.



وی درباره داستان "شن" افزود: این اثر، نمایشی مدرن است و زندگی دو زن در خانه‌ای که در حال فرورفتن درشن است را روایت می کند.



کارگردان نمایش "یکی مثل همه" که در بخش چشم‌انداز بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اجرا شد درباره اجرای عمومی این اثر گفت: قرار بود "یکی مثل همه" را از نیمه اول مهرماه با بازی بهرام شاه محمدلو و پریزاد سیف روی صحنه ببریم که اجرای آن فعلا به تعویق افتاده و احتمالا به زمان دیگری موکول می‌شود.



حسین‌زاده نمایش "چاه" را هم سال 86 با حضور کرامت رودساز و پریزاد سیف در خانه نمایش اداره برنامه‌های تئاتر اجرا کرد.