المپیاد ورزشی عملیاتی آتش نشانان پارس جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، رئیس امور بهداشت، ایمنی و محیط زیست سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه این المپیاد گفت: این المپیاد ورزشی - عملیاتی با هدف تقویت روحیه عملیاتی و حفظ آمادگی آتش نشانان شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی مستقر در پارس جنوبی، امروز با حضور پنج تیم در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار می شود .

حسن آخوندی افزود: شرکت کنندگان در این المپیاد، در رشته های ورزشی دو 100 متر، اجرای ماده 4 در 50 متر امدادی و اجرای ماده آبرسانی با هم به رقابت می پردازند.

وی اظهار داشت: از پنج تیم شرکت کننده در این المپیاد، دو تیم از پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه پارس، دو تیم از مجتمع گاز پارس جنوبی به همراه یک تیم از سازمان منطقه ویژه پارس است.