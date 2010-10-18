برگزیدگان چهارمین جشنواره شعر دفاع مقدس معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، چهارمین جشنواره شعر دفاع مقدس آذربایجان شرقی در چهار بخش "دفاع مقدس"، "دفاع مقدس با مضامین عاشورایی"، "کودک و نوجوان" و "مقاومت ملل" 27 مهر ماه در تبریز برگزار می شود.

جلال محمدی به عنوان دبیر و امیر آذر طلعت، علیرضا سعیدی و دکتر رضا شیبانی اصل به عنوان داوران این جشنواره، آثار رسیده را بررسی کردند.

تعداد 320 اثر در قالب های مختلف به این دوره از جشنواره استانی آذربایجان شرقی ارسال شده است.

از این تعداد، 120 شعر ارسالی به زبان آذری و 200 اثر به زبان فارسی سروده شده است.

داوران چهارمین جشنواره شعر دفاع مقدس آذربایجان شرقی پس از بررسی و ارزیابی آثار ارسالی به دبیرخانه، از 18 شاعر برتر به عنوان نفرات برگزیده و تقدیری تجلیل می کنند.

گفتنی است تجلیل از نفرات برگزیده اول تا سوم و همچنین تقدیری انتخاب شده در بخش های مختلف چهارمین جشنواره شعر دفاع مقدس، از برنامه های جنبی نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس است که سه شنبه 27 مهر ماه در تبریز برگزار می شود.