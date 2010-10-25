فهرست وعده های عملی شده و نشده به کارمندان انتقالی میراث فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان میراث فرهنگی چندی پیش طرح انتقال کارکنان دولت از تهران به شهرستانها را اجرا کرد و به کارکنان خود وعده داد تسهیلات ویژه به آن دسته از افرادی که به شهرهای دیگر منتقل می شوند ارائه دهد. بر اساس این طرح، کارکنان سه معاونت از سازمان میراث فرهنگی منتقل شدند. کارمندان معاونت صنایع دستی به استان اصفهان و کارکنان پژوهشگاه و معاونت میراث فرهنگی نیز مرداد ماه به شیراز رفتند.

اکنون کارمندان منتقل شده به شیراز از به سرانجام نرسیدن وعده های رئیس سازمان میراث فرهنگی و مشکلاتی که برای آنها پیش آمده گله مند هستند. آنها مشکل اصلی خود را عدم برنامه ریزی سازمان قبل از اجرای طرح انتقال کارکنان عنوان می کنند. این گروه از کارمندان این سازمان نه تنها کار رسمی خود را در سازمان میراث فرهنگی بعد از گذشت دو ماه آغاز نکرده اند بلکه عدم اجرای تسهیلات وعده داده شده سازمان میراث فرهنگی، این دسته از کارمندان دولت را برای زندگی در یک شهر جدید دچار سردرگمی کرده است.

از همه وعده و وعیدهایی که حمید بقایی رئیس سازمان میراث فرهنگی در جلسه روز 26 تیرماه امسال به کارکنان منتقل شده داد تنها این موارد انجام شد.

* پرداخت وام ضروری و خرید کالا تا هفت میلیون تومان و وامهای سه و پنج میلیون تومانی دیگر. ( باز پرداخت همه این وام ها بر عهده کارکنان است.)

* فراهم کردن امکان اقامت در هتل یا مهمانسرا تا اسکان ثابت افراد در شیراز ( قرار بود کارمندان دو ماه در هتل چمران اقامت داشته باشند اما اعلام شد بعد از سی روز باید هتل را ترک کنند.)

* پرداخت 500 هزار تومان وجه نقد به منظور هزینه انتقال به شیراز به هر کارمند

* 25 تا 30 درصد افزایش حقوق به جز افزایش حقوق سالیانه برای تمام کارمندان رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی از 150 تا 250 هزار تومان

* دو هفته مرخصی تشویقی به تمامی کارمندان

آنچه که وعده داده شد اما انجام نشد

اگر چه سازمان میراث فرهنگی در ابتدای فراخوان این طرح وعده های شیرینی به کارکنان موظف به انتقال داد اما بسیاری از آن وعده ها یا فراموش شد و یا هنوز بعد از گذشت دو ماه عملی نشده اند.

از جمله این وعده ها:

* پرداخت وام 250 میلیون ریالی به متاهلان برای ساخت خانه با سود هفت درصد مختص به افرادی که برای نخستین بار وام می گیرند و سود 12 درصد برای افرادی که برای دومین بار وام می گیرند.

* تحویل یک قطعه زمین 250 متری به دو نفر در شهرک صدرای استان فارس

* پرداخت وام ودیعه مسکن 150 میلیون ریالی به کارکنان به منظور رهن خانه

* واگذاری خانه های تاریخی به همراه پرداخت 60 درصد هزینه مرمت آن

* دریافت سقف اضافه کار برای اشخاصی که منتقل می شوند

* پرداخت سالانه چهار مرتبه هزینه رفت و برگشت بلیت هواپیما برای کارمندان و خانواده آنها به صورت هر سه ماه یکبار

* انتقال به شهر دیگری برای کسانی که به صورت انفرادی اقدام کنند با افزایش حقوق و دریافت وام کمتر اعتبارات در ردیف استان دیده می شود.

* گرفتن انتقالی همسر اشخاصی که کارمند میراث فرهنگی یا ارگان دیگری از دولت هستند.

* تبدیل دو خانه تاریخی در شیراز به مهمانسرا به همراه تجهیز وسایل جهت اجاره به کارکنان مجرد و اسکان نیروهایی که از تهران با خانواده می آیند.

* اضافه کار خانم های سرپرست خانوار به صورت سقف پرداخت شود.

* پرداخت اضافه کار تشویقی 175 ساعت به کارکنان رسمی و 120 ساعت به کارکنان قراردادی

* تمام پرسنل شرکتی هر گونه امتیازی که قراردادی ها می گیرند را دریافت می کنند و می توانند انتقالی بگیرند.

کارکنان معاونت میراث فرهنگی در اعتراض به این دسته از وعده های عملی نشده نامه ای را هم خطاب به رئیس سازمان میراث فرهنگی نوشتند که از جمع 61 نفری کارکنان منتقل شده، 58 نفر این نامه را امضا کرده اند.

در این نامه که در اختیار خبرگزاری مهر نیز قرار گرفته شده است، کارکنان معاونت میراث فرهنگی اظهار کرده اند با پرداخت نکردن تسهیلات وعده داده شده امکان تهیه مسکن برای کارکنان مقدور نیست. این کارکنان خواستار پیگیری رئیس سازمان میراث فرهنگی شده اند.

کارمندان در ماه 390 هزار تومان برای باز پرداخت وام و اجاره مهمانسرا پرداخت می کنند

یکی از کارمندان انتقالی به شیراز به خبرنگار مهر گفت: اگر می دانستیم که انتقال کارکنان میراث فرهنگی هدفمند است مطمئن باشید با دل و جان اجرای طرح را می پذیرفتیم نه با اکراه. اما اکنون می بینیم بعد از گذشت دو ماه در محل کار خود حاضر می شویم بدون اینکه طرحی یا پروژه ای باشد که روی آن کار کنیم.

وی افزود: هر کارمند منتقل شده باید ماهی 390 هزار تومان بابت قسط و اجاره مهمانسرایی بپردازد که در هر سوئیتش هشت خانواده زندگی می کند. از همه مهمتر آنکه باید برای گرفتن حتی یک امضا از شیراز با اتوبوس به تهران بیاید.

کارمند دیگر این سازمان نیز به خبرنگار مهر گفت: مسئولان سازمان گفته اند که اگر از شرایط موجود راضی نیستید استعفا دهید درحالی که آنها تصور می کنند استخدام شدن در هر سازمانی و بیکار نماندن امری ساده است. با این حال به ادامه اجرای طرح انتقال کارکنان سازمان میراث فرهنگی شک داریم. چون هیچکدام از کارکنان نامه رضایت از انتقال محل کار را ندیده و امضا نکرده اند. همچنین وقتی هر روز می شنویم که یکی دیگر از وعده های سازمان میراث فرهنگی به دلایل مختلف اجرا نمی شود بیشترامید به تهران برگشتن در دلمان زنده می شود.

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گزارش از فاطیما کریمی