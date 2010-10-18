عدم نظارت بر تولید میوه مشکلات فراوانی ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مجید شاهدی ظهر دوشنبه در پنجمین همایش سراسری ایمنی غذا و سلامتی که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد، افزود: تاکنون در زمینه پیشگیری به اندازه درمان اقدام نشده است و عدم توجه مسئولان بهداشتی به تولید غدای سالم در نهایت سبب افزایش بیماری سرطان، ام اس، قلبی و عروقی، مشکلات گوارشی، عصبی و افسردگی در کشور و به ویژه اصفهان شده است.
وی ادامه داد: از مشکلات اساسی که جوامع کنونی با آن روبرو هستند عدم تناسب رشد جمعیت با تواناییهای اکوسیستمی آن جوامع است.
شاهدی اظهار داشت: آنچه امروزه مسئولان وزارت بهداشت بر آن تکیه دارند، موضوع تعادل توزیع غذاست که در ایران جای کار بسیاری دارد و خوشبختانه در عرصه تولید غذا جایگاه مطلوبی را دارا هستیم.
وی افزود: بر اساس آمار گزارش شده از سازمان FAO، میران تولید گوشت قرمز در ایران 11 گرم است که در کشورهای فقیر به 4 تا 5 گرم میرسد.
معاون پژوهشی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: با استفاده بهینه از صنایع تولید به ویژه آب، اصلاح روشهای نگهداری فراوری و مصرف بهینه گندم، برنج، میوه، سبزیجات و فرآورده های غذایی میتوان سطح گرسنگی را کاهش داد.
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