افتتاح دانشگاه جیرفت توسط معاون وزیر علوم طبق روال بود

محسن ضرغام معاون مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: "در دور دوم سفر استانی هیئت دولت به کرمان مصوب شده بود دانشکده جیرفت به مجتمع آموزش عالی ارتقا پیدا کند."

وی اضافه کرد: "در پیش سفر دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت به کرمان در تاریخ 5 بهمن ماه 88 استاندار کرمان و معاون اداری مالی وزارت علوم به عنوان نماینده تام الاختیار وزارت علوم توافق کردند ارتقاء مجتمع آموزش عالی جیرفت به دانشگاه در دور سوم سفرهای استانی عملیاتی شود."

ضرغام افزود: "بنابراین به طور رسمی در خرداد ماه 89 در جریان دور سوم سفرهای استانی دولت به کرمان مجتمع آموزش عالی جیرفت به دانشگاه ارتقاء پیدا کرده است و افتتاح رسمی آن پس از تصویب میسر است. لذا افتتاحی که توسط دکتر متکان معاون وزیر علوم صورت گرفته بر اساس زمان بندی اعلام شده موضوعی بر طبق روال است."

وی در توضیح بیشتر تاکید کرد: "ارتقای مجتمع آموزش عالی جیرفت به دانشگاه در دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت به کرمان یعنی در خرداد ماه 89 قطعی شده است."

گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر آمادگی دارد در صورتی که استانداری کرمان نیز توضیحی درباره این خبر دارد منتشر سازد.