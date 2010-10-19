توسعه ناوگان حفاری نفت و گاز در خلیج فارس

محمود زیرکچیان زاده در گفتگو با مهر با اشاره به برنامه شرکت نفت فلات قاره ایران برای توسعه ناوگان دکلهای حفاری در میادین نفت و گاز خلیج فارس، گفت: در حال حاضر 22 دستگاه حفاری دریایی در میادین نفت و گاز خلیج فارس مشغول به کار است.

مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره ایران با تاکید بر اینکه سال گذشته هفت دستگاه جک آپ به ناوگان حفاری ایران در میادین نفتی خلیج فارس اضافه شده است، اظهار داشت: همچنین اخیرا جک آپ الوند نوسازی و به روز رسانی شده است.

این عضو هیئت مدیره شرکت نفت فلات قاره ایران با تاکید بر اینکه برای تعمیر چاههای گازی سلمان با ابتکار سازندگان داخلی یک دستگاه دکل خشکی برای حفاری در آب تغییر کاربری داده است، بیان کرد: قرار است این دکل جدید هشت حلقه چاه را در میدان گازی سلمان تعمیر کند.

وی همچنین از افزایش تعداد جک آپهای دریایی در میادین نفت و گاز خلیج فارس خبر داد و افزود: به زودی با برگزاری مناقصاتی تعدادی دکل به صورت استیجاری به ناوگان حفاری ایران در این منطقه هیدروکربوری اضافه می شود.

این مقام مسئول با اعلام اینکه پیش بینی می کنیم تا پایان اسفند ماه امسال تعداد چهار دستگاه جک آپ جدید وارد ناوگان حفاری ایران در خلیج فارس شود، تبیین کرد: همچنین سایر دکلهای دریایی تا سال 1390 وارد آبهای خلیج فارس می شوند.

در همین حال پیشتر سید منصور غیبی حیات رئیس اداره حفاری شرکت نفت فلات قاره با اشاره به افزایش 100 درصدی تعداد دکلهای حفاری ایران در میادین نفتی خلیج فارس به خبرنگار مهر گفته بود: امسال حداقل یک دکل در میادین مشترک نفتی خلیج فارس فعالیت خواهد کرد.