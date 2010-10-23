دولت در حمایت از کشاورزی بسته های حمایتی ارائه می کند

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: منظور از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها برپایی عدالت است که تاثیر مثبت این امر به طور مستقیم با وضعیت معیشتی مردم مرتبط خواهد بود.

این مسئول از وجود بسته های حمایتی در خصوص بخش کشاورزی خبر داد و افزود: دولت در زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها پیرامون بخشهای مختلف کشاورزی بسته های حمایتی خود را ارائه خواهد کرد.

وی ادامه داد: دولت 30 درصد از یارانه های بازتوزیع شده را برای کمک به بخشهای کشاورزی و صنعتی که ممکن است به جهت واقعی شدن قیمتهای سوخت و حاملهای انرژی دچار افزایش بها شوند، اختصاص داده است.

تمدن کشاورزی را محور توسعه کشور دانست و خاطرنشان کرد: به جهت محوریت کشاورزی در توسعه پایدار کشور این بخش در اولویتهای پرداخت یارانه دولت در زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها قرار خواهد گرفت.

استاندار تهران با بیان اینکه مدل اقتصاد کشور اسلامی است، عنوان کرد: مدل اقتصادی کشور به رغم اقتصادهای سرمایه داری و سوسیالیستی اسلامی بوده و بر پایه توسعه عدالت محور بنا شده است.

قانون بهره وری کشاورزی و نگرانی مصرف کنندگان

با اجرای قانون نظام بهره وری کشاورزی و ممنوعیت ورود 45 قلم انواع میوه به کشور بخشهای کشاورزی در نقاط مختلف کشور و به رغم سال گذشته از رونقی مناسب برخوردار شد.

اما به عکس پارسال، اینبار واهمه در دل مصرف کنندگان وجود دارد که مبادا با بسته شدن شریان وارداتی محصولات زراعی، خروج رقبای خارجی از گود و زیاده خواهیهای همیشگی واسطه گران سودجو قیمت میوه در بازار عرضه دچار افزایش بها شده و روند بازار عرضه و تقاضا با سقوط از آن سوی بام مواجه شود.

این مسئول پیرامون امکان بروز این مشکل اظهار داشت: یکی از دلایل وجود طرح تنظیم بازار مقابله با کمبودهای تصنعی در قالب احتکار و دیگر کارکردهای مشابهی است که قصد متضرر ساختن مصرف کننده را دارند.

مرتضی تمدن در تشریح عملکردهای مقابله با این معضل خاطرنشان کرد: در زمان تولید محصولات، با مدیریتی درست بر این بخش و نگهداری آن در سامانه های سردخانه ای می توان در قبال کاهش محصولات کشاورزی در بازار و آغاز اقدامات سودجویان با عرضه به موقع از افزایش بی ضابطه قیمت میوه جلوگیری بعمل آورد.

وی با اشاره به فروشگاه های پاییزه و بهاره یادآور شد: مشابه اقدامات مذکور در مقاطع مختلف سال گذشته و در قالب طرحهای فروشگاهی بهاره و پاییزه اعمال شد و این تجربه موفق را می توان با وجود ممنوعیت واردات میوه به شکلی مناسب اجرایی نمود.